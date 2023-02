Artur Jorge e as metas do Sp. Braga: «Teremos de ser melhores para manter esta posição»

Artur Jorge lançou, esta tarde, a partida de amanhã, que coloca frente a frente Sp. Braga (2.º classificado) e Sporting (4.º), em Alvalade. O treinador diz que a derrota sofrida naquele recinto em dezembro passado, na Allianz Cup, já faz parte do passado e confia numa boa prestação da sua equipa.O timoneiro diz que o Sp. Braga terá "de ser melhor para manter esta posição", sendo que uma vitória diante dos leões cavará um fosso de 11 pontos entre os dois clubes. Artur Jorge confirmou ainda que Pizzi, Bruma e Joe Mendes, reforços de inverno, estão convocados."Teremos um jogo difícil, nós e o adversário. Será um jogo com duas equipas de qualidade, que têm demonstrado isso e têm uma ambição muito grande. Temos demonstrado isso, e amanhã teremos um Sp. Braga capaz de ter a capacidade de lutar por essa vitória.""O jogo tem a importância que todos têm. Estamos a meio do campeonato, a vantagem que temos foi conquistada pelo nosso desempenho e trabalho, nada estará garantido e é mais um jogo de campeonato, frente a um adversário que quer estar na nossa posição e teremos de ser melhores para manter esta posição, pois estamos dependentes do nosso trabalho e resultados. Esse é o foco, sem estarmos preocupados com distâncias de quem vai atrás ou à frente. Há muita coisa para acontecer e tentaremos ter a mesma consistência da primeira volta.""Saíram quatro jogadores do plantel, Diego Lainez, Bruno Rodrigues, Hernâni e Fabiano. Estou muito grato por nos terem ajudado a estarmos onde estamos, pois não tenho memória curta. Quanto ao Vitinha, até ao momento não tenho dado como garantido, abstenho-me de falar disso. Até que me confirmem, não tenho essa certeza de que esteja fechado o negócio com o Vitinha."Joe Mendes, Bruma e Pizzi são internacionais, podem ser úteis à equipa, sendo mais valias para nós nas suas posições e tornar a equipa mais capaz de conseguirmos manter o mesmo registo de qualidade de grupo, acrescentando peças que têm qualidade individual."Seria pouco coerente se elevasse a pressão, então para isso estávamos quietinhos. Procurámos reforçar a equipa para a tornar mais competitiva, competente e este grupo alimenta a minha ambição e a dos adeptos. São três elementos para serem soluções válidas no registo que procuramos.""Está ultrapassado, já ganhámos cinco vezes após esse jogo e teremos um Sporting muito forte, com muita qualidade e temos muito respeito, encarando o jogo com seriedade e ambição.""Conheço o Sp. Braga de antes apenas como adepto. Tivemos a capacidade de ir buscar estes três jogadores internacionais de muita qualidade e que servem para ter mais elementos no grupo. Sei é que tenho um grande grupo de homens, com grande ambição e que é comum a todos, darmos um bocadinho de nós para atingirmos o objetivo. São mais três elementos para nos ajudar nos objetivos."Este grupo tem demonstrado que, para além de sonhar, tem a capacidade de lutar, de ser uma equipa competitiva. Isso faz-se com a coragem dos jogadores e com união. Só estando unidos e com um único pensamento é que podemos atingir os nossos objetivos, com o mesmo sonho e com a mesma ambição.""Não sei se ele disse isso como comparação. Gosto de sentir esta pressão para poder ganhar e estou à vontade para lutar por ela. Foi esta pressão que senti no P. Ferreira, Boavista, em jogos passados."A ambição que tenho e partilhada pelos jogadores é sermos sempre melhores. Tivemos uma primeira volta boa, queremos fazer melhor porque é dessa forma que evoluímos. Somos um clube que tem evoluído e que tem a ambição de ser mais e melhor.""Estão convocados. Vitinha? Vamos aguardar pelo mercado, mas se as coisas se mantiveram assim também vai [ser convocado]."