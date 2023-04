Artur Jorge e as palavras de Racic: «Conversámos e quer vingar aqui até final da época»

Uros Racic foi recentemente citado pelo jornal espanhol 'Las Provincias' como tendo dito que, neste momento, só pensa em vingar no Valencia, clube com o qual tem contrato e pelo qual está cedido ao Sp. Braga. Palavras fortes que acabaram por ser assunto na conferência de antevisão de Artur Jorge ao jogo com o Chaves, com o técnico a acabar por desvalorizar o que foi escrito."Há uma interpretação duvidosa do que disse. Conversámos pessoalmente sobre o que disse. O Racic quer vingar no Sp. Braga até final da época, quer ajudar a equipa a atingir objtivos. Quer ficar na história do Sp. Braga. Naturalmente que tendo contrato com o Valencia, tem ambição de mais tarde vingar lá. Parece-me natural, mas está focado no Sp. Braga", referiu o técnico.Certo é que Uros Racic não entra nos planos do Sp. Braga para a próxima temporada, tal como adiantou o nosso jornal em tempo oportuno, algo que se deve ao valor da opção - cinco milhões de euros - e ao elevado salário do sérvio.Em contrapartida, Niakaté e Víctor Gómez já sabem que vão permanecer nos arsenalistas, depois de o clube ter acionado as respetivas opções de compra e oferecido aos dois jogadores contrato por cinco anos. Um passo que Artur Jorge encara com satisfação."Satisfeito pela aposta acertada em ambos os casos. São dois jogadores que conseguimos identificar, que trouxemos para cá para potenciarrmos e agora podermos acionar o direto de opção para ficar com eles. Sendo dois jogadores jovens, são jogadores que darão resposta e com os quais contamos para o futuro imediato. Será para eles tranquilizante e motivador. Aumenta a ambição de poderem estar a titulo definitivo e ser parte integante do Sp. Braga. É importante segurá-los e conquistá-los. Já deram mostras que podem ser mais-valias para nós, Sp. Braga", disse o técnico.