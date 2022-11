Artur Jorge: «É inexplicável, não consigo explicar o que de facto aconteceu»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, deu o veredito acerca da derrota caseira (0-1) diante do Casa Pia, a contar para a 12ª jornada da Liga Bwin, lamentando a ausência de eficácia."Em relação ao jogo não é difícil avaliar o que aconteceu. Vimos um Sp. Braga que foi dominador com a bola, em termos de oportunidades, um Sp. Braga que foi sempre em busca do golo. Faltou-nos eficácia. Tivemos de tudo, desde oportunidade dentro da área a tentativas de fora, vários cruzamnetos. Tivemos quase tudo. Não estamos satisfeitos com o resultado final, que é o que fica. Com isso, não conseguimos reassumir o segundo lugar. Caímos uma posição e mais do que ninguém somos exigentes connosco. Por isso, não estamos satisfeitos. É inexplicável, não consigo explicar o que de facto aconteceu. Tivemos inúmeros remates, cerca de 10 enquadrados, tentámos de todas as formas, a equipa foi sempre muito balanceada depois de estarmos em desvantagem. Jogámos os últimos 30 minutos com seis homens de características ofensivas. Fomos em busca do que podíamos. Tentámos o tudo por tudo, não foi possível. Estamos tristes, mas há muito campeonato pela frente. Disse aos jogadores que tinham de chegar aqui com muito trabalho, muito trabalho teríamos para defender este lugar e nada altero. Temos muito trabalho pela frente", resumiu em declarações à Sport TV.