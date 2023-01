Artur Jorge e o futuro do Sp. Braga: «Temos objetivos que guardamos para nós...»

A entrevista de Artur Jorge à Next terminou com um olhar para o futuro. Recorde-se que o Sp. Braga está no 2.º lugar da Liga Bwin, de forma isolada, está ainda nos quartos de final da Taça de Portugal e também na Liga Conferência, onde vai defrontar a Fiorentina no playoff de acesso aos oitavos de final da competição."Nós precisamos de ter esta ambição e determinação. Não nos podemos cansar de ganhar. Digo isso muitas vezes aos jogadores. Nós temos de manter esta ambição de não nos cansarmos de ganhar para podermos ter o registo que pretendemos. Estamos ainda em três frentes extremamente importantes, onde temos objetivos a longo prazo que guardamos para nós", referiu o treinador."O nosso objetivo imediato é ganhar cada um dos jogos para que nós possamos estar em condições de lutar por cada um desses objetivos a longo prazo. Se assim for, se tivermos essa capacidade de nos focarmos em cada um dos jogos e de olharmos para cada desafio como sendo único, vamos seguramente dar uma boa resposta e criar condições para termos sucesso", concluiu Artur Jorge, de 51 anos.Refira-se que o Sp. Braga defronta o P. Ferreira este sábado à tarde, na última jornada da primeira volta do campeonato.