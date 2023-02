Artur Jorge e o jogo com o Benfica: «Temos de ser muito melhores do que o que fomos»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, fez esta terça-feira a antevisão à receção ao Benfica, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal (amanhã, 20H30).Acreditar, acredito. E essa é a mensagem que tenho passado, de podermos igualar a ambição do primeiro jogo. O ponto comum que me interessa destacar é a ambição de ganhar, mas temos de ser muito melhores do que no primeiro jogo, mais capazes e competentes. Vamos defrontar uma equipa muito boa e temos de ter esses predicados todos para sermos felizes. A felicidade dá trabalho mas vamos procurar ser felizes.Um Benfica muito forte, uma equipa que é líder tem muitos valores individuais e é competente coletivamente. Espero contrapor com um Sp. Braga recheado de muita qualidade individual e que possamos ser um coletivo extremamente forte e unido para superar um adversário difícil.Quando falo da equipa, agrego os meus adeptos, não consigo fugir a isso. É um factor de extrema motivação. Temos tido a felicidade, também pelo que temos feito, de ter as melhores medidas de assistências dos últimos anos. Isso deve-se à equipa, à vertigem que procura colocar nos jogos e acredito que amanhã poderá ser um jogo com muitos adeptos do nosso lado, que é uma motivação extra. Espero festejar juntos no fim.Procuraremos ter como base o ponto zero. O que fizemos no primeiro jogo foi muito bom, foi importante para dar uma resposta a um jogo adverso, mas agora temos a ambição de voltar a ganhar, sabendo que temos de ser muito melhores do que o que fomos. Queremos sempre mais e melhor. É nesse sentido que espero ter um Sp. Braga com vontade de voltar a ganhar.Está apto para o jogo.Temos um plantel em que todos os jogadores estão em condições de ser titulares.Perdemos um jogador que dava poderio físico, de combate e era um finalizador de excelência. Banza, Abel e Álvaro também são bons, mas com aspetos diferenciados.A minha obrigação é tentar surpreender e estar preparado para qualquer surpresa. Estamos preparados para isso e para perceber como a equipa do Benfica se movimenta. Do outro lado, também estarão certamente com máxima atenção.Já se iniciou e teremos oito jogos em 27 dias, mas estamos a trabalhar para ser capazes de dar resposta. Vamos procurar olhar apenas para este jogo olhar e em ultrapassar este adversário.No jogo com o Famalicão expusemo-nos [golo sofrido que deu o empate], mas reagimos. O que vamos procurar é estar preparados para controlar os momentos do jogo e ter o nosso desempenho com concentração máxima para vencer, sabendo que teremos pela frente uma equipa extremamente competitiva. Preparámos o jogo para os 90 minutos, para o prolongamento, para os penáltis... Há essas possibilidades e estamos precavidos. Temos de ser capazes de dar resposta a cada uma das situações.