Artur Jorge e o jogo com o Estoril: «Temos de ser mais fortes defensivamente»

Com o objetivo de regressar às vitórias na Liga Bwin, o Sp. Braga joga este sábado no terreno do Estoril. Artur Jorge, técnico dos minhotos, deixou muitos elogios ao adversário, mas sublinhou a "ambição" da sua equipa em conquistar três pontos. Ainda assim, admite que é necessário fazer algumas correções coletivas."Vamos ter pela frente uma equipa que, reconheço, não tem só qualidade individual como coletiva. Tem feito um campeonato muito seguro e teremos de ser determinados, ambiciosos para tentarmos ser superiores e trazer mais três pontos"."Sim, será um adversário muito difícil. Tem muita qualidade coletiva, o momento também lhe é favorável, tendo em conta que tem tido um registo mais ganhador fora de casa do que no seu estádio. Por isso, poderá gostar de estar mais seguro defensivamente, apostar nas transições, sofre poucos golos. É um adversário que temos todo o respeito, mas esse respeito em nada retira a nossa ambição, determinação e vontade de vencer"."Fizemos o trabalho que fizemos sempre. Obviamente, com a densidade competitiva tivemos menos tempo para o detalhe, mas não quero dizer que foi por esse motivo que acabámos por sofrer. Vejo que há uma desvalorização sobre o facto de sofrer, mas temos sido fortes no ataque. Se sofrer um golo e marcar dois, fico satisfeito. Temos uma grande capacidade ofensiva. Temos de corrigir e ser mais fortes defensivamente para eliminar possibilidades do adversário"."Basta recuar no tempo e irmos até ao jogo do Dragão, onde ganhámos e tivemos uma sequência de cinco ou seis jogos sem sofrer""Vou procurar tentar ser coerente e não faz sentido destacar quem quer que seja. Todos os jogadores têm sido importantes. Aquilo que queremos é que eles possam ter desempenhos úteis à equipa"."Reconheço essa importância, mas a minha preocupação é o Estoril, porque temos de pensar nisso, em contrariar os problemas que o Estoril vai colocar. O foco está no jogo de campeonato"."Foi extremamente importante para podermos, acima de tudo, voltar ao sabor de ganhar, não porque tivéssemos algum tipo de fantasma, mas era importantíssimo ganhar. O estado emocional dos jogadores, da equipa… foi importante para voltarmos a ter conforto"."Irei assistir com muita atenção. Mas, da mesma forma como não valorizo o jogo com o U. Berlin, este resultado também não irá acrescentar muito ao Sp. Braga. Espero que seja um bom jogo, mas sem qualquer tipo de desejo. O que quero é vencer o Estoril".