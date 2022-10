Artur Jorge e o jogo com o Gil Vicente: «Sentimo-nos desiludidos mas o foco está em Barcelos»

Na ressaca de uma derrota europeia, o Sp. Braga coloca sem demora os olhos na Liga Bwin, onde este domingo defronta o Gil Vicente (20H30). Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, dissecou o desaire em Berlim e acredita numa resposta à altura da equipa em Barcelos."Do nosso lado há o mesmo: motivação. Teremos um jogo bastante difícil, sei da qualidade do Gil Vicente, qualidade essa que me parece não representar a classificação atual e percebo a intenção do adversário em poder inverter o ciclo de jogos em casa, em que perdeu três e empatou dois. Mas, teremos de ser mais fortes e jogar, como sempre, para ganhar"."Temos tido o cuidado de equilibrar o que pode ser não só a qualidade dos jogadores, mas também a capacidade de estarmos preparados para esta densidade. Desde Berlim teremos 18 dias para fazer seis jogos, jogaremos de três em três dias, mas estamos concentrados em cada um desses jogos, todos de grau elevado. O Gil Vicente é o mais importante e o foco está apenas e só no que é jogar em Barcelos, tentar ser competente e dar continuidade ao que temos feito no campeonato, que tem sido bastante bom"."Nunca é bom quando não se consegue ganhar. No futebol não temos tempo para festejar as vitórias ou para lamentar as derrotas. Tivemos a capacidade, desde ontem, para deixar para trás o resultado. Pela forma como aconteceu, não diria que nos sentimos injustiçados, mas desiludidos, porque fizemos bastante mais do que o resultado nos deu. Está para trás e o foco está no que é o campeonato e o Gil Vicente"."Tenho visto um Gil Vicente que, na sua estrutura em 4x3x3, foi alternando essa mesma estrutura, com uma linha de cinco nos jogos com o FC Porto e Sporting. Não sei se o Ivo irá alterar a sua ideia, mas sei que vai procurar alterar este ciclo de resultados. Tem um meio-campo muito interessante e temos de ser muito competentes. De uma forma geral, sabemos aquilo que representa este Gil Vicente e sabemos onde podemos ferir o adversário. Vamos tentar ser uma equipa sólida como fomos nos últimos dois jogos"."Foi meu treinador nos juniores e é alguém do qual tenho uma grade estima. Fico muito satisfeito pelo que hoje aconteceu [em assembleia-geral do clube]. É sempre muito importante reconhecer a história e que nos fará sempre maiores"."Vamos tentar perceber como está. Ontem treinou ainda afastado da equipa e vamos perceber se está ou não disponível"."Serve para o Álvaro como para os outros. Temos um plano de adaptação ao mais alto nível, à exigência máxima que queremos neste clube. O Álvaro, tal como outros, tem de trabalhar bastante para estar à altura das exigências. Temos o Álvaro como outros a lutar arduamente para ser opção e eu terei de escolher sempre os melhores".