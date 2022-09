Artur Jorge e o possível penálti na 1ª parte: «Quero perceber qual é o critério»

O golo de Vitor Tormena ao cair do pano que deu a vitória ao Sp. Braga no dérbi minhoto O golo de Vitor Tormena ao cair do pano que deu a vitória ao Sp. Braga no dérbi minhoto

Durante a sua intervenção aos microfones da Sport TV, após a vitória frente ao V. Guimarães (1-0), Artur Jorge abordou o lance de possível penálti a favor da sua equipa, por mão na bola de Bamba, aos 7 minutos da 1ª parte, relembrando o lance que deu a vitória ao Benfica, esta sexta-feira, diante do Vizela."Na 1ª parte, temos um lance que merece reflexão, porque menos de 24 horas depois [do jogo com o Benfica] aconteceu aqui um lance, a nosso favor, que para mim é penálti. Eu respeito a decisão tomada, mas tenho de perceber qual é o critério, porque tenho dúvidas em perceber qual é. Estou a falar do lance aos 7’, na área do V. Guimarães", atirou o técnico do Sp. Braga.E prosseguiu: "Assisti a uma 1.ª parte do Sp. Braga que não gostei. O adversário foi quezilento e travou de todas as formas os nossos ataques. Fomos demasiados macios e menos intensos que o habitual. Retificámos isso depois do intervalo. A 2.ª parte foi completamente dominada por nós, falhámos um penálti, estivemos quase sempre no meio campo ofensivo, o que é uma demonstração de força, apesar de termos marcado só no último minuto. Foi uma demonstração do crer, da ambição e determinação dos atletas; disse-lhes que ganhámos em Arouca e fizemos golo aos 20 segundos e aqui podíamos ganhar, como aconteceu, com um golo nos últimos 20 segundos, que para mim é igual, são três pontos. Houve felicidade é verdade, mas os jogadores acreditaram do primeiro ao último minuto. A ambição tem de ser sempre a mesma e sabemos que não podemos ganhar sempre por 3 ou 4. Teremos de saber sofrer, mas estamos determinados e confiantes naquilo que é o nosso trabalho"."Os adeptos foram incansáveis. É uma força que nos move e nos catapulta para ter a capacidade de no último minuto fazer o golo da vitória"."Defenderam com uma linha de cinco que nos causou dificuldades para encontrar espaços, foram uma equipa densa e compacta, mas penso que conseguimos que o adversário nunca estivesse confortável, principalmente na 2.ª parte, empurrámos o adversário para trás com uma circulação mais rápida. Sabemos qual é a nossa ideia e o que temos de fazer para contrariar qualquer adversário. Vitória com mais importância? Vale apenas três pontos".