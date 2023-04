Artur Jorge e os elogios de Daniel Sousa ao Sp. Braga: «Pode ser uma forma de nos adoçar…»

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, comparou o Sp. Braga de 2022/23 ao do de Domingos Paciência, altura em que os bracarenses terminaram o campeonato em 2.º lugar e chegaram à final da Liga Europa, antes do embate entre os dois clubes. No entanto, aquilo que parecia um simples elogio deixou Artur Jorge, timoneiro dos guerreiros, desconfiado…

"Percebo as comparações que possam existir, em termos de número temos feito uma das melhores, se não mesmo a melhor, épocas de sempre na história do Sp. Braga. Estamos a sete jogos do final do campeonato e temos a possibilidade de alargarmos estes números, mas entendo que pode ser uma forma de nos adoçar. Estando nós nos lugares de cima, podem também procurar criar algum tipo de instabilidade pelo facto de a equipa do Domingos ter lutado até ao fim pelo título de campeão. Nesta altura estamos a lutar pelo 2.º e 3.º lugar, pelo que temos de ser serenos na abordagem ao jogo. Sabemos o nosso caminho e o nosso percurso. Se a intenção é dizer que estamos a fazer um campeonato com qualidade e com números que justificam essa qualidade, eu próprio concordo com essa análise porque reconheço essa capacidade", começou por referir Artur Jorge.

O Gil Vicente já roubou pontos a Sporting e FC Porto, num cenário que, segundo Artur Jorge, comprova a qualidade do rival minhoto: "É mais um facto, ainda que estatístico, que comprova a qualidade do adversário de amanhã. Estamos precavidos, preparámos este regresso ao campeonato concentrando as nossas energias no Gil Vicente para podermos dar continuidade àquilo que é uma segunda luta nossa. Queremos lutar pelos primeiros lugares da Liga e, para isso, precisamos de vencer amanhã. Mau momento do Gil Vicente? Não perco muito tempo a olhar para os momentos dos adversários. Sei que teremos jogos difíceis pela frente e sei da qualidade do Gil Vicente, individual e coletivo. Temos de ser iguais a nós próprios, controlar o jogo e manter os registos habituais. Somos a equipa mais eficaz do campeonato e precisamos disso para ultrapassar o Gil Vicente. Queremos vencer para darmos continuidade ao nosso percurso".

O técnico analisou ainda o facto de Banza ter estado envolvido nos cinco golos da vitória frente ao Nacional, a contar para a Taça de Portugal. "Ele é mais um jogador do plantel. Fez um grande jogo na Madeira, à imagem de outros que tinham menos tempo de jogo, e é por isto que temos jogadores com qualidade. Estou satisfeito com o rendimento dele da mesma forma que estou satisfeito com o rendimento de outros, portanto vamos apresentar o melhor onze do Sp. Braga amanhã. Precisamos de ter jogadores capazes de nos dar respostas a variantes táticas diferentes, já jogámos com dois avançados fixos e amanhã podemos voltar a jogar. Independentemente do onze escolhido, vamos ter dinâmicas com identidade própria", rematou.

O início do encontro está agendado para as 18 horas deste domingo.