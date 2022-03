Artur Jorge e os jogos à frente da equipa principal do Sp. Braga: «Foi o chegar à cadeira de sonho»

Figura incontornável da história do Sp. Braga, Artur Jorge viveu um dos seus melhores momentos ao serviço do clube quando assumiu o comando técnico da equipa principal e a conduziu ao 3º lugar do campeonato, isto depois de suceder a Custódio Castro. Atualmente ao serviço da equipa B, o treinador recordou esse momento com emoção no programa ‘Perfil Guerreiro’.

“Não esperava a oportunidade no momento em que apareceu, mas senti que era o meu momento. Tenho pena que esse momento tenha sido feito sem o apoio dos adeptos, mas dei 24 horas sobre 24 horas para atingirmos um objetivo. O que me foi pedido foi que tentássemos ir atrás do 3º lugar e sabíamos que ia ser muito difícil, tínhamos cinco jornadas para recuperar dez pontos para um rival como o Sporting. Foi chegar à cadeira de sonho, isto depois de o Hugo me ter ligado às 3h da manhã para eu começar a trabalhar no dia seguinte sem nenhuma preparação antecipada. Claro que conhecia os jogadores e a qualidade que tinham, que foi ajudou imenso a que tivéssemos sucesso”, referiu.





Assumindo que Manuel Cajuda foi um dos treinadores que mais o marcou enquanto jogador, Artur Jorge relembrou também o encontro da última jornada, frente ao FC Porto, que garantiu o pódio aos minhotos: “O jogo com o FC Porto foi épico, nessa jornada nós jogámos contra o FC Porto e o Sporting com o Benfica, sendo que nós dependíamos do resultado desse jogo. Procurei passar a mensagem de tínhamos de fazer a nossa parte, mas tinha um pressentimento que iríamos conseguir. Foi um dos poucos 3º lugares que o clube alcançou e, embora não tenha conseguido sozinho, fui eu quem teve de terminar o percurso e de recuperar dez pontos em cinco jogos. Isso fez de mim um treinador muito feliz. Senti que tinha cumprido com o que me foi pedido”.