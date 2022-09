Artur Jorge e os "julgamentos" exteriores: «Tenho anos suficientes para saber que não nos podemos iludir»

Ultrapassada com sucesso mais uma jornada na Liga Europa, na última quinta-feira, o Sp. Braga defronta na noite deste domingo o Vizela, agora para a Liga Bwin. Artur Jorge espera um "adversário complicado" e afasta qualquer tipo de ilusão sobre uma candidatura ao título.: "É determinante vencer, importante podermos fechar um ciclo que tivemos bastante congestionado, com jogos muito duros e seria importante continuarmos a vencer, sabendo que vamos ter um adversário complicado e que vai tentar que isso não aconteça"."Essa é mais uma das dificuldades. As duas equipas estão em ciclos diferentes, mas este Vizela tem três derrotas, duas contra Benfica e FC Porto. De qualquer forma isso será, para os adversários, um factor extra de motivação para interromper este nosso ciclo de vitórias. Do nosso lado, temos a determinação e a ambição para manter este registo"."É um elogio simpático e percebo isso face ao nosso desempenho. A verdade é que, olhando de fora, podem haver considerações dessas. Mas sabemos o que temos a fazer, a margem que temos para crescer e o que temos para fazer. Tenho anos suficientes para saber que não nos podemos iludir. Vamos tentar ser imunes à euforia, destes julgamentos sobre nós, porque sabemos o caminho a fazer"."Temos tido um registo muito forte do ponto de vista ofensivo, com 21 golos no campeonato, mas a verdade é que pouco ou nada vale para o jogo de amanhã, pois teremos de ser equilibrados e ser capazes de marcar mais do que o adversário"."Diria que nós temos tido a felicidade de estarmos preparados para disputar dois ou três jogos por semana, que nós gostamos disso, eu também, jogar para ganhar rapidamente"."O que fizemos em termos de alterações [no último jogo] tinha que ver com o ponto de vista estratégico para atacar a primeira parte de uma forma. Não me vou alongar sobre as individualidades. André Horta ou Racic têm é de ser úteis à equipa"."Sinto-me parte de todos aqueles que se cruzaram comigo, porque tento acrescentar valor. Tem características muito especiais, é dos poucos pontas de lança em Portugal com estas características, puro 9, extremamente combativo e dá à equipa um conforto pela sua capacidade de finalização e combatividade, de sentir do golo. A evolução será feita com a a maturidade, a gestão de tempo, o desgaste porque é jovem vai amadurecer e tornar-se mais capaz, mais ponta de lança com o passar do tempo. E isso só acontece com os jogos e com a exigência"."Niakaté está fora ainda".