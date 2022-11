Artur Jorge e os rumores sobre Lainez: «Acredito que esteja satisfeito aqui»

Na conferência de imprensa após a vitória desta quinta-feira sobre o Malmö, Artur Jorge foi questionado sobre o facto de Diego Lainez ter voltado a ser utilizado, praticamente um mês desde a sua última aparição numa partida do clube, numa altura em que surgem rumores de que o jogador poderá estar na mira do Tigres, do México."A expectativa é que todos os jogadores do Sp. Braga possam dar o seu contributo e corresponder às exigências do clube. Rumores de uma possível saída? Não sei de nada, acredito que esteja satisfeito aqui", atirou o técnico do Sp. Braga.Emprestado aos bracarenses pelo Betis, num negócio que contempla uma opção de compra de 7 milhões de euros, o extremo mexicano tinha, até este encontro, apenas 75 minutos nas últimas sete semanas.