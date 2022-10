Artur Jorge: «É um momento que temos que assumir que não é o melhor para nós»

Artur Jorge lamentou a "desatenção" dos seus jogadores no primeiro minuto de jogo que acabou por permitir ao Chaves fazer o golo que definiu o resultado () entre as duas equipas, na 9.ª jornada do campeonato."A estatística vale o que vale e não vale nada quando os três pontos vão com o adversário, mas apetece-me dizer que nem sempre temos o que merecemos. Hoje, o Sporting de Braga foi muito forte nos 90 minutos, tivemos uma desatenção logo no primeiro minuto e permitimos um golo ao adversário, que ficou confortável para estar na expectativa durante o jogo. Faltou-nos eficácia, tivemos 30 remates, 17 na área, 11 intercetados pelo adversário, tivemos muitas vezes perto da baliza do adversário, faltou eficácia que determina quem ganha ou não. Fomos penalizados por essa desatenção. Com justiça ou injustiça perdemos o jogo", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, assumindo não ser o melhor momento que a equipa atravessa."É um momento que temos que assumir que não é o melhor para nós, mas a chave para isto tudo é o equilíbrio. Percebo a curiosidade de perceber o que está a acontecer, mas hoje, qualquer pessoa de bom senso que assistiu ao jogo, não pode apontar nada à exibição do Sporting de Braga. Já foi um Braga parecido com o do início de época, mostrámos empenho, caráter, intensidade, faltou-nos os golos.""Disse-lhes que tinha muito orgulho neles e que não queria ver ninguém de cabeça baixa. Sou o primeiro a estar ao lado deles, trabalharam imenso e foram muito dignos. É unidos que vamos superar esta fase menos boa em termos de resultados."Não me pareceu falta de criatividade, houve mais uma constante quebra de ritmo do adversário, não deixaram o jogo ter a dinâmica que queríamos imprimir. Fica muito difícil a uma equipa como a nossa ir atrás do jogo. Tivemos ações no início da época para ter em conta o tempo de útil de jogo e hoje foi um bom exemplo de como não ter esse tempo útil de jogo."O Iuri Medeiros sofreu um toque no último treino e estava incapacitado para hoje", terminou.