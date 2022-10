Artur Jorge em conferência: da reação à derrota no Dragão à ambição de descolar do Saint-Gilloise

Artur Jorge acredita que a maior experiência europeia do Sp. Braga pode ter o seu peso no duelo de amanhã diante dos belgas do Saint-Gilloise, mas não se agarra apenas a isso. O técnico confia numa boa reação da equipa após a goleada sofrida na sexta-feira passada diante do FC Porto, acreditando que os guerreiros conseguirão descolar na classificação do Grupo D da Liga Europa. É que minhotos e belgas têm os mesmos seis pontos amealhados."Terá muitos fatores, o que possa ser a competência da equipa no jogo, a intensidade, o querer. A abordagem que teremos de ter será determinante para o resultado, teremos pela frente uma equipa muito difícil, está no 1.º lugar como nós, com duas vitórias como nós. Com 4 jogos pela frente, o de amanhã será muito importante para o objetivo de terminar em 1.º lugar. Descolar amanhã seria muito importante.""Felizmente estou numa posição que prefiro, porque tenho 8 vitórias e uma derrota. O trabalho com a equipa não mudou em nada, porque tenho um grupo de jogadores com grande caráter, tive a oportunidade de dizer que no próprio balneário os jogadores estavam a reagir face ao percalço quando os próprios entre si já falavam em reagir na quinta-feira, isso dá-me confiança e serenidade para abordar o jogo. O que fizemos na semana foi partilhar com os jogadores as valências e competências do adversário para estarmos preparados para ter a abordagem certa e ter essa reação ao resultado anterior. Mas, acima de tudo, a ambição e vontade de ganhar que seria igual mesmo que o resultado no Dragão tivesse sido outro.""Tenho o Matheus e Fabiano e vão jogar amanhã, não tenho a expectativa de gestão nesse sentido. Estamos preparados na máxima força para este jogo de amanhã, esperamos materializar essa força nas nossas ações em campo para vencer o jogo.""Espero que sim, mas não estou só a depositar a minha ambição e expectativas nisso. O Saint-Gilloise está em 4.º na liga belga, vem das pré-eliminatórias da Champions, é uma equipa que vai exigir muito de nós, é defensivamente muito coesa, com dinâmicas muito interessantes. Conheço o suficiente para estar preparado, não apenas assente na maturidade e experiência de cada equipa nas competições. Será preciso meter em campo os nossos argumentos.""Não sofrer golos significa pontos. Temos tido o cuidado de ser competentes defensivamente, o que é mérito de todos os sectores, mas na verdade é uma equipa que tal como nós tem tendência muito ofensiva. Temos mostrado isso mesmo, pois fizemos golos em todos os jogos.""Para nós já não é surpresa nenhuma, sei perfeitamente do que são capazes, se atingiram no ano passado o acesso às eliminatórias da Champions, este ano mantêm o registo com época de bom nível, empolgados pelo que têm vindo a fazer nos últimos anos. Ao dia de hoje, vendo o que fizeram… Já não é grande surpresa, é o reconhecimento da equipa que teremos pela frente, muito competente e que vai exigir muito de nós para podermos vencer."