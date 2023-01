Artur Jorge: «Era um jogo perigoso do ponto vista emocional face ao resultado conseguido na passada jornada»

Artur Jorge elogiou a "abordagem muito seria e muito competitiva" dos seus jogadores ao duelo desta quinta-feira frente ao Santa Clara (). "Fomos muito sérios naquilo que foi a nossa abordagem ao jogo. Mesmo com o desenrolar do próprio jogo e com vantagem conseguida cedo, tivemos sempre na tentativa de a poder ampliar, para sermos fiéis a nós próprios em termos a intensidade que procuramos desde do primeiro até ao último minuto", começou por dizer o técnico dos minhotos, em declarações no final da partida nos Açores."Tínhamos este jogo como um jogo perigoso do ponto vista emocional face àquilo que foi a potenciação do resultado conseguido na passada jornada [vitória sobre o Benfica]. Teríamos de tentar manter o mesmo registo e ter uma abordagem muito seria e muito competitiva. Foi um trabalho que fomos fazendo ao longo da semana para não nos deixarmos cair em qualquer tipo de euforia.""Naturalmente que fazer dois golos em dois minutos motiva qualquer equipa, mas parece-me que este facto trouxe também justiça àquilo que era a exibição do Sporting de Braga. Fomos uma equipa que tentou ir sempre à busca do golo, independentemente de estarmos uma posição de vantagem mínima. É uma característica que essa equipa tem demonstrado ao longo desse campeonato. Com isso já conseguimos alguns resultados latos, mas para nós o importante é ganhar", terminou.