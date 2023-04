Artur Jorge: «Estes jogadores merecem tudo, não me canso de elogiar este grupo de trabalho»

Artur Jorge não escondeu a satisfação por mais uma vitória dos seus jogadores, desta feita na receção ao Portimonense, por 4-1, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

"Muito satisfeito, essencialmente pelo resultado. Era importante vencer, somar mais três e o objetivo foi conseguido. Ganhando desta forma, com uma 1.ª parte de muito bom nível, onde acabamos por fazer três golos. Penso que o resultado foi justo perante o ascendente do Sp. Braga. Estes jogadores merecem tudo, não me canso de elogiar este grupo de trabalho, têm uma ambição tremenda e não se cansam de ganhar. Estou rendido ao que tenho e agradeço-lhes por isso", começou por dizer o técnico dos bracarenses, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Saída de Al Musrati

"Al Musrati levou um toque na 1ª parte e, por prevenção, achamos melhor que não jogasse a 2.ª parte."



Sem gestão

"Não fiz gestão nenhuma [em função dos amarelos]. Sempre disse que o foco era este jogo, se não conseguíssemos aqui os três pontos, não adiantava estar a pensar no que podemos ganhar na próxima semana. Não é essa a nossa filosofia. Permitimos algum ascendente no início da 2.ª parte ao Portimonense, sentimos algum desconforto, mas com alterações voltamos a ficar confortáveis, a dominar e a pegar no jogo, conseguindo chegar ao 4º golo."

Adeptos a pedir Sp. Braga campeão

"Compreendo e fico satisfeito com a ambição dos adeptos. Na apresentação disse que queria desfrutar do momento e é isso que estou a fazer. Muito contente com o que estamos a fazer, mas temos um caminho pela frente ainda e onde temos de manter o equilíbrio nesses quatro jogos. A ambição dos adeptos não é menor que a nossa, mas a nossa é mais fria em termos de análise. Sabemos as dificuldades que temos pela frente e vamos continuar a tentar ganhar jogos, sem fugir ao caminho traçado", terminou.