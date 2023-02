Artur Jorge: «Estou a dar a minha vida para poder ser útil ao Sp. Braga»

Arrancou, na manhã deste sábado, o segundo dia do ‘Braga Sports Summit’, tendo a primeira sessão contado com a presença de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga. O técnico falou do seu percurso dentro do clube e não escondeu o orgulho que sente por poder representar o seu clube de coração."A palavra ‘paixão’ resume o meu percurso desportivo e a verdade é que enquanto jogador nunca pensei em ser treinador. A minha paixão pelo futebol permitiu-me fazer quase todo o meu percurso como jogador dentro do Sp. Braga, aquela que considero a minha segunda casa. Comecei a perceber perto do fim da carreira que podia ajudar de outra forma e a competitividade que sempre tive fez-me trabalhar no sentido de querer chegar à 1ª Liga. Treinei desde os sub-15 até à equipa principal e, na formação, pude aplicar os meus conhecimentos enquanto ex-atleta das camadas jovens. Apesar de as condições serem muito diferentes das da minha altura, partilhávamos o sonho de querer chegar a profissionais, eu já tinha estado na posição deles", começou por referir, explicando depois como foi a transição para o escalão sénior: "Quando comecei no futebol profissional, a minha ambição passava sempre por chegar à equipa principal do Sp. Braga. Tive uma primeira oportunidade como treinador interino e isso fez-me perceber que aquele seria o meu foco e a minha ambição única. Queria voltar ao meu lugar de sonho, à minha cadeira do 'mundo' e trabalhei incessantemente para lá chegar. Aguardei pacientemente e agora, que tive essa oportunidade nesta temporada, estou a dar a minha vida para poder ser sempre útil e ajudar o Sp. Braga a ganhar muitas vezes. Perdemos algumas vezes, não sou o melhor treinador do mundo nem de Portugal, é natural que aconteçam alguns deslizes. O facto de ter sido jogador ajuda-me a compreender melhor os meus atletas, há uma relação de intimidade muito grande".Questionado pelo auditório em relação à forma como lida com as críticas e com os comentários negativos em termos de redes sociais, o técnico foi taxativo na explicação. "Infelizmente o futebol é fértil no ato de se olhar para os resultados imediatos. Estivemos em 2º lugar e tive muitas manifestações que o treinador tinha de ir embora. Percebo, mas não compreendo porque temos de atingir os nossos objetivos internos. Para mim o fundamental são os resultados de metas, que se possa trabalhar e sermos avaliados em função disso e não de resultados de um jogo ou outro. Felizmente tem corrido muito mais como queremos do que o contrário. É um desafio tremendo e algo de uma exigência mental muito forte, vocês não têm noção da dificuldade que é. No entanto, é preciso encontrar um equilíbrio muito grande para saber lidar com isto. Não existe ninguém mais bracarense do que eu, quando não conseguimos ter sucesso é a mim que me custa e sou quem mais se penaliza. Nos meus primeiros tempos, ainda tinha as minhas redes sociais expostas, não imaginam a quantidade de insultos a que estive sujeito, eu e a minha família. Hoje já não tenho as redes sociais ativas. Há momentos em que nos apetece desistir, é demasiada crueldade. Sei que isto se reduz a uma minoria, mas o impacto continua a existir. O meu desafio todos os dias é encontrar o equilíbrio e levar as coisas com foco no trabalho", rematou o técnico.