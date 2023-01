Artur Jorge explica ausência de Ricardo Horta em Paços de Ferreira

Ricardo Horta foi ausência notada na ficha de jogo do Sp. Braga para o jogo com o Paços de Ferreira e, no final da partida, Artur Jorge explicou o motivo da baixa de última hora do capitão minhoto."Sentiu um desconforto no último treino e achámos melhor não cometer o risco de o colocar a jogar aqui. Estamos à espera [para saber se estará disponível diante do Sporting]. Não sabemos quando vamos jogar, mas vamos esperar e creio que iremos ter todos os indisponíveis recuperados", disse Artur Jorge, à SportTV.