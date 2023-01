Artur Jorge feliz com Vitinha, Abel Ruiz e Banza: «Tiveram desempenho excecional em momentos diferentes»

Ao longo da entrevista divulgada esta noite pela Next, no âmbito do lançamento da sua nova plataforma de partilha de conteúdos, Artur Jorge abordou a forma como gere o grupo de trabalho entre os vários jogos e as opções que vai tomando em cada um. Admite que "há jogadores com muita qualidade que não estão a jogar", mas isso também acaba por ser consequência do "plantel equilibrado nas diferentes posições".O treinador avaliou ainda o crescimento de Uros Racic nos últimos tempos e ainda o desempenho das suas referências ofensivas, Banza, Vitinha e Abel Ruiz, todos com momentos de brilho esta época e em ocasiões diferentes. "Tivemos um Banza muito importante no início. Tivemos um Vitinha que tem sido mais consistente e um Abel que surge numa segunda metade da primeira volta para ser destaque. Têm tido um desempenho excecional em momentos diferentes", frisou."Uma das coisas que muito me ocupa é poder dar atenção e criar motivação naqueles que não estão a jogar. Porque para quem está a jogar é fácil estar sempre motivado. Sei que temos jogadores com muita qualidade e que não estão a jogar, mas que são jogadores que vão jogar e vão ser importantes em determinado momento do jogo. Esta é outra questão que compete à equipa técnica conseguir. Ao querermos um plantel equilibrado nas diferentes posições, com jogadores que pudessem competir entre si, de uma forma muito próxima em termos de qualidade, conseguimos duas coisas. A primeira é que vamos ter uma competitividade interna muito saudável e de mais valia para nós enquanto equipa. A segunda é que num momento menos bom de um jogador, estará outro pronto para dar uma boa resposta.""No caso concreto do Racic, temos que perceber que ele não fez a pré-época connosco e chegou mais tarde. Quando chegou nós estávamos a atravessar o tal momento dos dez jogos em que perdemos um e empatamos outro. Chega a uma equipa com um alto rendimento. Portanto tivemos que esperar algum tempo. Queremos que todos possam jogar, que possam ser úteis e se sintam importantes na equipa. E acho que neste momento temos exatamente isso. Temos uma equipa em que todos se sentem importantes aqui dentro. Uns têm jogado mais que outros, isso acontece em qualquer equipa do mundo, mas nós procuramos sempre retirar o melhor de cada um.""Tivemos um Banza muito importante no início. Tivemos um Vitinha que tem sido mais consistente e tivemos um Abel que surge numa segunda metade da primeira volta para ser destaque. Isto é a vantagem e a grande importância de termos três avançados mais de área que têm tido um desempenho excecional em momentos diferentes, onde todos têm sido capazes de contribuir para a equipa à sua maneira. Porque depois temos mais atacantes, como o Rodrigo Gomes e o Álvaro Djaló que podem fazer essas posições. Isto faz com que o momento deles seja o momento da equipa e não o seu momento pessoal.""Este ano nós tivemos oportunidade, de além de solidificar e dar continuidade à aposta na Equipa Principal, de jogadores como o Rodrigo Gomes e o Gorby. Trouxemos desde cedo o Álvaro e o Hernâni e procuramos solidificar a sua presença junto da equipa e dar-lhes tempo de utilização. E também trouxemos, num momento específico, o Pedro Santos e o Macedo que se estrearam também este ano. São dois jogadores que têm sido destaque nas suas equipas, na B e nos Sub-23 nomeadamente. Naturalmente e justificadamente foram promovidos à Equipa Principal. Mereceram e fizeram por ter essa oportunidade que lhes foi concedida e não desiludiram. É isso que nós queremos também, conseguir com que muito em breve possamos ter mais jovens jogadores a fazer a sua estreia desde que justifiquem com o trabalho que fazem nas suas equipas."