Artur Jorge fiel ao estilo de jogo no Dragão: «Não estarei sozinho a defender este princípio»

Artur Jorge foi parco em palavras sobre o FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, no Estádio do Dragão, tendo optado por focar o seu discurso na sua própria equipa."O que esperamos, e isto para sucintamente falar do adversário ou o que posso e devo falar, é dizer que vamos ter pela frente um adversário muito forte, como sempre, muito competente e que vai jogar para ganhar. Compete-nos ser um opositor muito difícil para eles, sermos iguais a nós próprios e será isso que irei preparar, não fugindo da nossa identidade", começou por dizer Artur Jorge."Vou falar apenas sobre nós. O que procuramos implementar é a criação de uma identidade e cultura de ambição. Sermos livres de continuar a defender essa identidade e sei que tenho jogadores alinhados nisto. Tenho a certeza que não estarei sozinho no Dragão a defender este princípio", continuou, tendo mais tarde sido confrontado com os níveis de posse de bola que os guerreiros costumam registar nos seus encontros e o que pode mudar a esse nível no jogo com os azuis e brancos."Disse há pouco que quero sentir-me livre de poder defender uma identidade que desde o início incutimos aqui dentro. Essa é a minha ambição, dos atletas e não vamos fugir à nossa identidade, sermos iguais a nós próprios. Sabemos que vamos ter um Sp. Braga determinado, a poder aqui ter uma outra variante de forma estratégica, que vamos ter de ser valentes a defender, e vamos ter de ser ferozmente capazes de defender esta invencibilidade", comentou.Considerando que "os momentos atuais da época valem muito pouco" e, assim, desviando-se da questão sobre o favorito para vencer o encontro, Artu Jorge foi ainda questionado sobre a hipótese de o Sp. Braga sair do Dragão na liderança do campeonato, mesmo que de forma provisória, já que o Benfica joga em Guimarães apenas no sábado."Vamos seguramente ao Dragão para vencer, com a ambição de todos os jogos e daí para frente continuar com o mesmo espírito. Não podemos rever, à oitava jornada, qualquer tipo de objetivos", disse o técnico. "O que mais temo é que não possamos fazer aquilo que preparámos e podemos fazer. Quero e espero que os meus jogadores possam estar à altura da exigência, estando preparados e ambiciosos", frisou.Artur Jorge não confirmou a disponibilidade física de Vitinha, que não é a única dúvida no plantel para o duelo de amanhã: "Temos ainda algumas dúvidas sobre dois ou três jogadores, alguns que chegaram das seleções e vamos ver qual será o seu estado para continuarmos a ser uma equipa competente. Ainda temos o Diego [Lainez] e o Rodrigo Gomes que só hoje é que vão treinar..."