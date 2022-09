Artur Jorge: «Fomos dominadores e apresentámos grande disponibilidade»

Artur Jorge mostrou-se "muito satisfeito pela vitória" () do Sp. Braga na Suécia, diante do Malmö, em jogo da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa. "Estou muito satisfeito pela vitória após um jogo em que fomos dominadores e apresentámos grande disponibilidade e jogamos a um grande nível frente a um adversário que procurou explorar o lado mais físico do jogo e apostou num estilo mais direto", começou por dizer o treinador dos arsenalistas após o final do encontro."No primeiro tempo estivemos sempre equilibrados e fomos sérios. Mantivemos o nível após o intervalo e o segundo golo surgiu com naturalidade, mesmo tendo em conta os dois golos anulados. Conseguimos chegar ao primeiro golo e vencer e este desfecho justifica-se.""Pensamos apenas em nós. O nosso desempenho depende do que podemos fazer e não dos adversários. Fizemos a nossa parte. Estamos em primeiro lugar em função da vantagem de dois golos, posição que queremos e vamos tentar manter porque é objectivo para este grupo. Consolidar a equipa, mas centrar já atenções frente ao Rio Ave.""Nunca se cansem de ganhar é o que tenho dito com insistência ao grupo. O Sp. Braga é uma equipa ambiciosa, que luta por conseguir resultados e consolidar a sua posição no topo das tabelas. É uma ambição que tenho e que os jogadores partilham", terminou.