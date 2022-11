Artur Jorge: «Fomos sérios na abordagem ao jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge destacou a seriedade com que o Sp. Braga encarou a partida com o Trofense, para a Allianz Cup, do qual saiu vencedor (3-0). Após o encontro, o treinador bracarense salientou também a influência dos jovens da formação.





"Fomos sérios na abordagem ao jogo, procurámos ser dominadores e é um resultado que fica. Entrámos bem na competição com margem de erro curta. Vencemos este jogo de forma muito clara e convincente. Marcámos três golos e tivemos mais oportunidades para iniciar a competição como queríamos."

Regresso aos golos do Banza

"Fiquei satisfeito pelo Banza, por voltar a marcar, fizemos um jogo em que ofensivamente estivemos muito bem, criámos muitas oportunidades, mas reforço a atitude da equipa, de estar o controlo de jogo, de dominar o adversário, numa competição em que apenas três equipas da Liga Bwin conseguiram vencer. E uma competição em que não podemos facilitar. Não tínhamos margem e soubemos encarar isso muito bem."

Jogadores da formação influentes

"São jogadores que vêm da formação, mas olho para eles como jogadores que fazem parte do plantel. Tiveram oportunidade de contribuir para o jogo. Fico muito satisfeito pelo golo do Hernâni, também, mas todos os jogadores têm de sentir importantes, independentemente da competição. Acabámos com uma equipa muito nova."