Artur Jorge: «Ganhámos justamente e divertimo-nos dentro de campo»

O Sp. Braga bateu o Estoril por 4-1, num cenário que, de forma natural, deixou Artur Jorge bastante agradado."Este jogo teve o vencedor que mereceu, [o Sp. Braga] foi um vencedor justo. A partida foi decidida nos detalhes: no compromisso, entrega e ambição dos meus jogadores, que foram competentes nos 90 e tal minutos do jogo. Fomos eficazes, conseguimos fazer quatro golos e ainda atirámos duas bolas aos ferros. Isto resume, de uma forma clara, aquilo que foi grande parte do controlo que tivemos durante todo o jogo. Ganhámos justamente, sendo que também nos fomos divertindo dentro de campo, Isso traz uma energia positiva que se traduz nos resultados que temos tido", começou por referir o técnico, que explicou ainda troca de Pizzi por André Horta: "O André tinha amarelo e isso pesou na minha decisão. O adversário estava a jogar em transição e qualquer falta podia tirar o André do jogo. Para além disso, o Pizzi podia jogar em terrenos mais adiantados, precisávamos com gente com capacidade de passe e da sua ligação em zonas mais adiantadas. Fomos felizes na entrada do Pizzi, que foi determinante no golo feito, no penálti conquistado e na chegada à área que teve".A partida deste sábado marcou a estreia a marcar de Joe Mendes, jovem a quem Artur Jorge deixou elogios. "Ele partilhou connosco desde cedo que vinha de um contexto diferente daquele que encontrou aqui, não só em termos de exigência, mas também em relação à forma como jogamos. Temos tido o cuidado de fazer com que ele esteja cada vez mais integrado. Hoje jogou no lado oposto àquele em que é a sua posição de origem, mas foi feliz num momento que procurou. Teve uma entrada muito alegre e acrescentou essa vivacidade à equipa", rematou o timoneiro dos arsenalistas.