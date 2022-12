Artur Jorge: «Gostei muito do compromisso porque este jogo podia facilmente levar-nos a algum desligamento»

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, analisou o triunfo caseiro diante do P. Ferreira a contar para a Allianz Cup."A vitória em si foi merecida e justa pelo que fizemos ao longo dos 90 minutos. A virtude da equipa foi ser séria e responsável na abordagem ao jogo, gostei muito desse compromisso porque este jogo podia facilmente levar-nos a algum desligamento. Tive o cuidado, ao longo da semana, de falar nisso e percebemos todos que este era um jogo importante, não na classificação final, mas para podermos ter jogadores que tinham jogado menos a valorizarem-se em jogo, a competirem, para termos cada vez mais um leque alargado de opções."Vamos aguardar pelo exame complementar, mas julgo que vai ficar afastado algum tempo porque me parece haver ali lesão [muscular na coxa esquerda""De positivo, destaco o pleno de vitórias no grupo, que era o objetivo que procurávamos, também o facto de termos uma média de idade no 'onze' de 22 anos, a estreia de mais dois jovens da academia, o Serdar, que já está connosco há algum tempo, também ter competido, e acima de tudo, a resposta positiva de todos os jogadores. Os objetivos têm que ser colocados gradualmente à medida que vamos avançando na competição. Primeiro, era vencer o grupo e apurarmo-nos para os quartos de final e, aí, poder ultrapassar o adversário, sendo que é um jogo a eliminar. Como sempre, vamos procurar vencer para estarmos na 'final four', é o objetivo mais imediato".