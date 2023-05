Artur Jorge: «Há um penálti sobre Ricardo Horta que me parece claro»

Sp. Braga pediu penálti de Grimaldo sobre Ricardo Horta e gerou-se confusão junto aos bancos Sp. Braga pediu penálti de Grimaldo sobre Ricardo Horta e gerou-se confusão junto aos bancos

Artur Jorge analisou a derrota do Sp. Braga frente ao Benfica, na Luz, num jogo em que considerou que ficou um penálti para marcar a favor dos minhotos, quando ainda se registava um nulo no marcador."Diria que, mais do que complicado, foi uma partida bem disputada, com duas equipas à procura da vitória. Estrategicamente diferentes, porque por nós passava ter a capacidade de defender os primeiro 15/20 minutos do Benfica, que sabíamos que ia entrar forte. Os jogadores foram sempre muito inteligentes e conseguiram manter a baliza a zeros. Conseguimos isso na 1.ª parte. O Benfica com mais ascendente, mas controlámos o nosso momento defensivo. Se tivéssemos beneficiado de um penálti aos 43 minutos sobre Ricardo Horta - que me parece claro - tínhamos ficado em vantagem ao intervalo e na estratégia para o jogo. Em desvantagem, tivemos de ir à procura do golo. Passou a deixar de ser um jogo mais direcionado para as transições e tivemos mais tempo próximos da baliza adversária. A coisa equilibrou, mas não conseguimos chegar ao golo do empate. O Benfica foi mais eficaz e o jogo resume-se a isso", começou por referir o técnico do Sp. Braga à BTV."Não foi [planeada a estratégia] em função de um jogador, mas do que sabíamos que era necessário conter: uma entrada forte para termos a capacidade de lutar pelo jogo até ao fim. Fomos capazes na 1.ª parte, com transições para finalizar. Grande exibição do Sp. Braga, estrategicamente a fazer o que pedimos, os jogadores cumpriram e foram até à exaustão. Podemos sair de cabeça levantada e grato pelo apoio do adeptos. Estamos numa sintonia que nos agrada muito para os próximos três jogos no campeonato e a final da Taça de Portugal.""Fomos tendo ascendente durante o jogo. Claro que com menos bola na 1.ª parte e mais capazes na 2.ª. Fomos aproveitando o que era possível ter. Fomos de forma paciente e inteligente fazer o jogo que pretendíamos para termos mais abordagens à baliza contrária na 2.ª parte. Sabendo que somos muito fortes no jogo posicional perto da baliza contrária. Tivemos perto de fazer o golo, mas por infelicidade não o conseguimos. Comprometemo-nos a lutar pela vitória, os jogadores cumpriram com a estratégia. Satisfeito com o desempenho dos jogadores, não com o resultado, mas não altera em nada o que a equipa tem feito.""Este resultado em nada altera a nossa abordagem. Vamos procurar voltar a ganhar no próximo jogo. O nosso objetivo claro é acabar no top-3. Vamos dar o nosso melhor até ao fim para que não falhe nada em relação ao empenho", concluiu.