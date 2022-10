Artur Jorge irónico: «No início da época, era o problema com o Horta... agora o Banza não marca e é um problema»

Artur Jorge foi questionado porsobre o período de menor fulgor ofensivo de Simon Banza, que não marca golos há mais de um mês depois de ter entrado a todo o gás na temporada, com cinco golos nos primeiros quatro jogos."Não se passada nada. No início da época era o problema com o Ricardo Horta, agora o Banza não faz golos e é um problema... Não há problema nenhum!", atirou o treinador com alguma ironia à mistura."Todos os jogadores estão a trabalhar muitíssimo bem. Trabalhamos muito bem, com grande determinação. O Banza e todos os colegas trabalham com objetivo de coletivamente vencer o jogo, não temos nenhum problema com quem quer que seja no rendimento. Eu como treinador tenho dito que conto com todos os jogadores, todos têm dado boa resposta. Neste momento, estou extremamente satisfeito com todos eles", sublinhou.Momentos antes de falar aos jornalistas, tinha sido Ricardo Horta a responder às questões. Uma delas incidiu no início de época que teve, marcado pelo assédio do Benfica ainda em tempo de mercado, e pela forma como tem reagido. "Sinto-me bem, claro que é motivo de grande orgulho estar na história do Sp. Braga, as minhas épocas têm-se refletido nisso, mas agora estou focado no jogo de amanhã, em ajudar a equipa a conquistar os três pontos. Vão ser muito importantes para nós", referiu o capitão arsenalista.