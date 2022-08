Artur Jorge: «Jogo complicado a nível emocional»

Entre elogios ao Arouca, Artur Jorge pede um Sp. Braga sério para o duelo da 4.ª jornada. O técnico dos arsenalistas acredita que a equipa tem margem para crescer e referiu ainda estar preparado para que a "especulação" em torno de Ricardo Horta dure até final de mercado.É um facto, ambas começaram muito bem, estão separadas por um ponto e diz-me a prudência que devemos olhar para este jogo com a máxima seriedade, com o mesmo respeito que tivemos pelos adversários anteriores, sabendo que vai ser um jogo extremamente difícil, complicado a nível emocional, mas estamos preparados. Fizemos uma semana de trabalho centrada em nós para atacar o jogo e poder vencer, dando continuidade ao nosso trajeto."Pressão, nunca! Quem me dera ter o estádio cheio de bracarenses. É motivador, animador saber que temos agradado aos nossos adeptos e espero que possam estar em grande número para podermos ganhar juntos. Nunca será um trabalho de uma pessoa só e queremos ganhar junto dos nossos adeptos. Espero contar com o apoio dos adeptos. Sempre!"Gosto do elogio, do reconhecimento, mas não me desvia do foco. Estamos perfeitamente preparados e mentalizados para saber que o elogio é em função do que temos feito, sabendo - eu e os jogadores - que temos margem de crescimento. Temos feito coisas interessantes, mas há aspetos para crescer, para ter maior rendimento e tirar todo o potencial da equipa.Percebo a pergunta, mas temos ainda dois jogos de campeonato antes da Liga Europa. E o meu foco está centrado nestes jogos imediatos. Temos um ótimo plantel, no qual acredito muito, que podem dar uma resposta dentro do que pretendemos, mas é importante solidificar uma ideia de jogo, uma estrutura que alterámos e que vinha de há dois anos neste Sp. Braga. Esta consistência faz com que tenhamos apostas mais recorrentes, o que não quer dizer que os outros jogadores não estão preparados, bem pelo contrário, pois quando entram têm dado uma excelente resposta.O mercado tem-nos passado ao lado, não nos desestabiliza porque somos imunes a isso e sabemos que a especulação vai até ao último dia, vai aparecer gente para sair e entrar. Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho e estamos preparados para continuar a ganhar.Não temos a intenção de o fazer. Acredito em todos os jogadores do plantel. O que temos é um grupo consistente e equilibrado e, face aquilo que possa ser oportunidades de negócio ou vontade de jogadores, pode acontecer alguma coisa. Mas todos os jogadores do plantel são importantes e queremos contar com estes para o que aí vem.