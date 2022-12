Artur Jorge: «Jogo que nos envergonha. Não fomos Braga»

Artur Jorge mostrou-se bastante agastado pela goleada sofrida pelo Sp. Braga na visita ao reduto do Sporting, em especial por aquilo que a sua equipa (não) apresentou na primeira metade."Resultado pesado, consequência do que fomos na primeira parte. Este é um jogo, em particular a primeira parte, que em muito nos envergonha. A nós treinadores, jogadores, equipa técnica, pelo que fizemos, particularmente nos primeiros 20 minutos. Não encontro nada do que é ser Braga, não fomos Braga durante a primeira parte. Com isso sofremos este resultado pesado e estamos eliminados. É um momento triste para nós, num jogo triste e cinzento. Na segunda parte fomos melhores, mas a primeira deitou tudo a perder. O resultado fica marcado pelos primeiros 15, 20 minutos", começou por dizer, à SportTV."A explicação vou debater com jogadores. Não fomos iguais a nós próprios, não tivemos a identidade do Braga, não fomos o que nos é característico. Iremos debater internamente. É nestes momentos que temos de ter a frizar e equilíbrio de discutir as coisas internamente. O que fica para fora é o resultado e a exibição. Temos obrigação de pedir desculpas por aquilo que não fomos. Ao intervalo pedi acima de tudo para jogarem pela honra, pelo respeito por nós próprios e pelos adeptos, porque fizemos uma primeira parte para esquecer", lamentou.A fechar, o técnico deixa claro que não teme efeitos futuros para outras partidas. "Aquilo que lamento é ficar fora da final four", concluiu.