Artur Jorge lança dérbi minhoto: «Ser ainda mais fortes do que em Arouca»

O Sp. Braga recebe este sábado o V. Guimarães (15H30) e Artur Jorge lembra que "há margem para melhorar", destacando a importância de "manter toda a gente alerta" para que a euforia passe ao lado dos jogadores. Um dia após o fecho do mercado, o técnico voltou a elogiar Ricardo Horta."A minha postura perante o adversário é a mesma que a de qualquer outro. Sei da importância que temos relativamente ao jogo e não do adversário, determinados com o que temos de fazer. A minha abordagem não se altera. Quero ganhar jogos e já amanhã"."Tenho tido esse cuidado. Temos a noção que este jogo valeu pelos 90 minutos e não valorizo o que está para trás, mas antes que vamos ter um V. Guimarães difícil, com qualidade e temos de ter esse cuidado. As expetativas estão muito altas, mas sabemos o que queremos e o que nos tem custado esse destaque. No entanto, queremos dar continuidade, olhando para este jogo com o mesmo respeito que tivemos pelos outros adversários. Temos de ser ainda mais fortes do que em Arouca para vencer o V. Guimarães"."É muito daquilo do trabalho que temos feito, aliado à qualidade não só dos homens da frente, que são muitos e bons, mas também do coletivo. Ter uma equipa capaz que seja constantemente equilibrada, que consiga criar o caos com bola para desequilibrar e ser capaz de reagrupar quando não tem bola. Somos uma equipa de topo quando conseguimos isso"."Internamente temos tido o cuidado de controlar e dominar as expetativas. Sempre com serenidade para saber que abordagem importante é a de vencer o próximo jogo. Quem analisa e comenta é que pode dar esse tipo de opinião. Temos tido esse cuidado com os atletas, ter essa moderação em relação ao que é o nosso campeonato, mas sabendo que há margem para melhorar. Temos de ter toda a frente em alerta para que a euforia dos adeptos não cause danos. Nada está feito e há muito para fazer"."O Ricardo Horta é jogador do Sp. Braga e nunca me mostrei surpreendido. Tenho a certeza que vamos ver um Ricardo melhor ainda, na sua plenitude. Esta questão tem sempre algum impacto na parte emocional, mas ele mostrou sempre ser um tremendo profissional nestes quatro jogos."Tivemos o cuidado de sermos cirúrgicos na nossa planificação, de acrescentar valor. Fizemos isso logo no início e agora também porque vamos ter muitos jogos pela frente. Toda a gente vai ter um papel importante, projetando o futuro. Racic? Conhece bem o campeonato português e é mais um para ajudar a equipa a ser mais competitiva até ao fim."Outros tempos, mas são sempre jogos muito emocionantes, de grande entrega e paixão. Quero aproveitar o impacto que tivemos em Arouca para poder fazer a diferença num dérbi que normalmente é equilibrado, e fazer com que os 20 mil adeptos estejam do nosso lado e nos catapultem para a vitória".