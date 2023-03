Artur Jorge: «Merecíamos ter ganho o jogo, fizemos muito para o conseguir»

Artur Jorge elogiou o empenho dos jogadores frente ao Sp. Braga e lamentou alguma ineficácia na finalização."Diria que foram 90 minutos muito bons do Sp. Braga, estou muito satisfeito com o que os jogadores fizeram e orgulhoso pelo compromisso deles com o jogo e como procuraram até ao último minuto, como vimos na última jogada, para vencer o jogo. Fizemos muito para podermos levar os 3 pontos. Merecíamos ter ganho o jogo, fizemos muito para o conseguir. Infelizmente não fomos tão eficazes como devíamos na finalização. Adversário também teve oportunidades e a primeira foi deles, mas gostei muito do que os meus jogadores fizeram e o como podiam e deviam ter ganho este jogo.""Naquele momento, essencialmente os laterais estavam desgastados e pedimos para ficarem mais dentro da linha de 4, pois eles procuram sempre profundidade e era importante manter solidez defensiva. Contra o Porto não podemos dar oportunidades, durante grande parte do jogo tirámos o FC Porto do conforto. Tenho a certeza que adeptos saem satisfeitos pela determinação e coragem da equipa. Faltou-nos o golo para fazer a diferença. É mais um ponto, mantemos a distância para o FC Porto. Vamos continuar. Mas saímos com a sensação que fizemos grande jogo e estou muito satisfeito.""Disse que vencendo o jogo, nada garantia que o 2.º lugar ficasse para nós. O 2º lugar está em aberto, como está o 3º. Sei também que temos o Sporting à procura de recuperar para entrar no top 3. Temos de fazer o nosso trabalho. Dependemos só de nós para o 3º, não dependemos só de nós para o 2º. Vamos trabalhar para no final dos 9 jogos ficarmos satisfeitos pela época que temos vindo a fazer."