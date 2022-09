Artur Jorge: «Mostrámos hoje que somos um grande Sp. Braga»

Artur Jorge mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores, após o triunfo sobre o Rio Ave, que mantém os bracarenses no 2.º lugar da Liga Bwin, a dois pontos do líder Benfica."Mostrámos, hoje, que somos um grande Sp. Braga. Fizemos uma primeira parte completamente dominadora, controlando todos os momentos de jogo. Marcámos dois golos fruto de uma forte eficácia e tivemos a capacidade de gerir os tempos do desafio. No segundo tempo, tentámos manter esse registo. Houve uma reação do adversário que nos obrigou a ter mais cuidados. Ainda assim, conseguimos fazer um terceiro golo e tivemos oportunidades para marcar mais. Na parte final, com algum relaxamento da equipa, houve uma reação com golos do Rio Ave", começou por referir o treinador do Sp. Braga à Sport TV."Como treinador, tenho de tirar aquilo que é positivo. A equipa soube sofrer quando foi preciso, lutando para manter o resultado. Fico com grande satisfação por ver os atletas a saberem sofrer quando é preciso", acrescentou."Não é justo considerar que houve mais mérito de uma ou de outra equipa. As duas procuraram fazer aquilo que precisavam. O Rio Ave meteu mais avançados para tentar marcar golos e diminuir a diferença. Nós, no final, segurámos o resultado para sair com a vitória, que era o que interessava. Como treinador do Sporting de Braga digo que tivemos mérito naquilo que conseguimos fazer. Pelo que foram os 90 minutos, houve justiça no resultado"."Notou-se alguma fadiga da equipa na fase final, o que me parece compreensível. Devemos ser mais eficazes e capazes de não permitir oportunidades ao adversário. Não acredito que os jogadores estivessem a pensar no jogo de quinta-feira, são experientes e sabem que têm de estar concentrados de início ao fim", concluiu.