Artur Jorge: «Muito próximos daquilo que pode ser o melhor Sp. Braga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge viu no último teste da pré-época "as boas ideias" que a sua equipa quer "apresentar ao longo da temporada". "Mais um teste ultrapassado, sete jogos de preparação, seis vitórias e valorizo isso da forma que merece", disse, falando de um "crescimento individual e coletivo da equipa". "Isso permite-nos chegar a esta altura já muito próximos daquilo que pode ser o melhor Sp. Braga, para podermos atacar a primeira jornada já com toda a força", concluiu o treinador.