Artur Jorge não assume objetivo de vencer Allianz Cup mas reconhece: «É uma competição que diz muito ao clube»

Na véspera de receber o Trofense, que marca a estreia do Sp. Braga na Allianz Cup 2022/23, Artur Jorge não assume como objetivo a conquista da competição: "O objetivo passa por vencer o jogo de amanhã", respondeu. O encontro tem início às 18H45, no Municipal de Braga.É uma competição que nos diz muito. Estamos inseridos num grupo equilibrado e difícil, com 3 equipas de Liga Bwin, uma da Segunda Liga e temos de olhar para este adversário e para este grupo com o máximo respeito para olhar para os objetivos e que é procurar ultrapassar esta fase de grupos.Esta é uma competição, como disse, que diz muito ao Sp. Braga por ter vencido a prova duas vezes e tem tido um registo interessante em finais. E é uma competição que, este ano, acrescenta valor, pois noutros anos temos tido uma Taça da Liga em simultâneo com o campeonato, o que cria algum desgaste acumulado. Permite-nos estar a competir no momento em que estaríamos parados face ao Mundial. É uma competição que traz valor à nossa planificação e à nossa temporada. Obviamente temos a intenção de fazer melhor e o melhor será sempre por nós e por todos os que gostam do Sp. Braga.Para nós foi uma oportunidade de assimilar processos, de termos treino, de trabalho para a nossa ideia de jogo, para os nossos processos. Além disso, de poder avaliar outras possibilidades, de poder potenciar um ou outro jogador ou torar a equipa mais competitiva, dotando a equipa de atuar de outras formas nos jogos. Foi um período interessante para nós. Tivemos a paragem completa, demos descanso aos jogadores e estou muito satisfeito com o que conseguiram até ao dia de hoje, com um registo interessante e positivo.Este é um grupo equilibrado. O Trofense é uma equipa de Segunda Liga, mas se nos distrairmos roubam-nos a possibilidade de atingirmos o objetivo. Tive o cuidado de falar com os jogadores sobre isso, face ao desleixo que pode haver. Há exemplos na Taça de Portugal e estamos precavidos para este adversário. Mudou de treinador, mas conhecemos a forma como tinham vindo a jogar, como o Casquilha treinou nas épocas anteriores e se vamos encarar o jogo com toda a seriedade.Com um período de tempo curto o que mais influencia é a parte anímica. A equipa quer mostrar ao treinador que consegue fazer mais e melhor e estamos preparados para isto, para corresponder a isso.Tem treinado integrado e está apto.Acredito que isso não vai influenciar e as pessoas vão sentir falta do campeonato e as pessoas terão oportunidade de estar junto de nós para desfrutar do jogo, numa competição diferente.Para não haver outras interpretações, o meu objetivo é ganhar o jogo do Trofense amanhã.Iremos ter a capacidade de, acima de tudo, estarmos mais preparados, não em cima do improviso, mas do treino em si. Tudo para responder de forma diferente, em sistemas e dinâmicas diferentes face ao adversário e ao resultado. Estarmos, no fundo, mais preparados para dar resposta aos desafios.