Artur Jorge: «Não foi uma resposta a nada, nem a ninguém»

Artur Jorge mostrou-se globalmente pela vitória conseguida pelo Sp. Braga diante do Rio Ave , numa partida na qual considera que os seus pupilos tiveram o domínio absoluto."Sabíamos que este ia ser um jogo difícil, mas a forma como o abordámos fez com que se tornasse mais fácil. A atitude que tivemos desde o primeiro minuto foi muito interessante e levou-nos a uma exibição muito bem conseguida e para o resultado que queríamos. Tivemos o domínio total do jogo, sempre por cima. Foi uma primeira parte bem mais intensa, com um ascendente bem mais claro, podíamos ter feito mais um golo para solidificar o jogo que estávamos a ter. O importante foi a resposta que a equipa deu pelo coletivo", começou por analisar."Vimos de outros jogos em que ganhámos bem, no último jogo para o campeonato [derrota 2-1 com o Vitória de Guimarães], não conseguimos o resultado que queríamos, mas demos hoje mais uma imagem muito positiva do que é a nossa equipa. Não foi uma resposta a nada, nem a ninguém, mas queremos fazer o nosso trabalho bem feito e podemos fazer mais ainda. Temos 11 jogos pela frente no campeonato em que queremos ser bem melhores do que até aqui. Vamos já apontar ao Vizela no próximo sábado", disse.Por fim, o técnico olhou à performance de Serdar. "É um jovem jogador que está connosco há já algum tempo, precisou de um período de adaptação ao contexto do Sporting de Braga. Deu uma resposta muito competente, teve também a felicidade de ter a equipa num bom momento, o que ajuda sempre numa estreia a sério, como titular [porque já tinha jogado antes]. Foi um bom jogo da parte dele, dentro do que já esperávamos, é mais uma solução interna de qualidade".