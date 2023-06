Artur Jorge: «Não nos resta outro caminho do que fechar a época da melhor forma possível»

Artur Jorge fez este sábado a antevisão à final da Taça de Portugal, que vai opor Sp. Braga e FC Porto no Estádio Nacional. O técnico dos bracarenses mostrou confiança no triunfo, para "fechar a época da melhor forma possível"."Reforço que é especial para todos, não só pelo que já passei num passado recente como adepto, mas também como atleta. Estar na possibilidade de disputar um troféu como treinador, deixa-me motivado. A equipa está com ambição alta, estamos confiantes e preparados para lutar pelo troféu amanhã e vencer o jogo", começou por referir Artur Jorge."Não acho que haja maior importante para uma ou outra equipa. Ambas as equipas vão lutar com determinação para ganhar. É expectável que seja um jogo, onde procuraremos do que conhecemos, de que forma vamos ser capazes de por em pratica o que trabalhamos e ser superiores. O objetivo, com a chegada com toda a justiça a esta fase, acreditamos que temos de fazer bem o nosso trabalho para conseguirmos, não só juntar mais um objetivo conseguido – o 3.º lugar foi um objetivo conseguido - mas estarmos presentes nas decisões finais das competições. Não nos resta outro caminho do que fechar a época da melhor forma possível. Sentimento? Extremamente gratificante. É uma época de afirmação onde consigo, sendo suportado por este jogadores que tornam tudo mais fácil, poder dizer que tem de haver justiça para que se possa reconhecer que o trabalho foi bem jeito, de forma a que possamos atingir os objetivos. Muito satisfeito com o sentimento de saber que o que foi a minha dedicação teve resultados e eles estão à vista e amanha poder falar da conquista que queremos ter contra o FC Porto.""Vou considerar referência ao futebol atrativo e de qualidade como um elogio, porque também me parece que sim. Pragmatismo leva-nos a conquistar troféus e amanhã não há margem de erro. Não podemos mudar as coisas de um dia para o outro, temos uma ideia bem definida de como queremos jogar. Importante podermos ser fiéis à nossa matiz, para que possamos não estar a fugir do que fizemos ou vamos fazendo ao longo da época. Final de 1998? Dizer que a distância entre as duas equipas era bem maior e mais uma vez foi uma final disputada de forma intensa e com maior favoritismo do FC Porto, porque era melhor equipa e nós tivemos o privilégio de poder cá vir. Era a única vez que vínhamos ao Jamor e era um jogo histórico e simbólico em termos de carreira. Como capitão estive muito feliz por participar nesse jogo.""Fiz questão de realçar que a distância entre um clube e outro era maior, não em relação à capacidade da equipa no momento. Temos iguais condições de ganhar o jogo, não me parece que haja uma distância que possa qualquer criar tipo de favoritimos. Preparámos tudo, porque é importante ao longo da semana. Portanto estamos preparados para o que possa acontecer seja no 90 minutos, 120 ou nos penáltis.""Não sendo o mais importante, tem um simbolismo muito forte. A minha família alugou um autocarro para terem a possibilidade de vir juntos e desfrutarem. Amanhã, de forma natural, vêm apoiar o pai, o marido e o filho. Espero ter cá muita gente, para além dos adeptos e aqueles que mais me dizem em termos emocionais. É a conquista de um título que, para mim, será o primeiro, o primeiro que posso conquistar. Saber que tenho uma equipa prearada, madura, capaz de, juntamente comigo, lutar por este troféu, deixa-me confiante. Lutar como fizemos no campeonato.""Treinaram hoje.""Precisamos de ganha muitas vezes, porque temos mais de 100 anos de historia e temos 3 Taças de Portugal. Temos um ciclo de vida mais curto do que Benfica, Sporting e FC Porto, com mais títulos conquistados e história mais longa nesses troféus. Temos uma história que nos catapultou para os lugares de cima há uns anos, de forma a poder ter o carimbo de qualidade. É isso que queremos continuar a fazer. Conquistado o troféu, vai-nos valorizar enquanto clube, mas o facto de não a conquistar não vai tirar-nos nada do que fizemos até agora. Temos um caminho longo a fazer, onde podemos ser fieis à determinação que temos mostrado esta época. Esta época batemos todos os recordes da história do Sp. Braga. É esse caminho que queremos evoluir para colocar Sp. Braga noutros patamares.""No início estava esperançado e tive de me comprometer para que pudéssemos fazer uma época boa e isso seria sempre terminar no top-3 e estar nas decisões. É uma época plena em relação aos objetivos e que será amanhã completa se juntarmos mais um troféu.""Assim fico preocupado com os jogadores. Não sei, o que sei e que seremos todos iguais na luta para conquistar mais um troféu.""Prefiro dizer que Sp. Braga espero ter, porque foi com eles que trabalhei e preparei estes jogo e quero acreditar que estamos preparados para dar resposta amanhã. Foco é interno, dentro do que temos de fazer. O que temos de fazer está condicionado pelo FC Porto. Quero reduzir foco ao que é o Sp. Braga e confesso que amanhã posso entrar mais nervoso, porque tenho outra responsabilidade. Terei pela frente um grupo de trabalho e sou o líder que esta na frente do que possa acontecer. O que vou sentindo leva-me a pensar que assim seja.""Dessas três equipas que me falou só duas ficaram a nossa frente e não fomos nos que falhamos objetivos. Os que nos ganharam não ficaram à nossa frente. Para mim, não é uma prova de confronto direto, é de consiatencia. Fazer 8 ou 9 pontos com as equipas que mencionou e ficar em 6.º ou 7.º lugar não é para mim opção. Borja e Tormena estão integrados com a equipa", concluiu.