Artur Jorge: «Derrota é um momento que nos marca e magoa»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, analisou esta sexta-feira as incidências da derrota dos minhotos em casa do FC Porto (4-1), a primeira consentida pela equipa no campeonato esta temporada."Temos de ter consciência que não estamos satisfeitos com o resultados mas também temos a nossa responsabilidade, e assumo desde já a minha. Não tivemos uma primeira parte ao nível do que deveríamos e podíamos ter. Fomos passivos, poucos agressivos com e sem bola. Nunca fomos a equipa que sabemos que devemos ser. Mesmo na primeira parte, tivemos um jogo sem grandes sobressaltos para nós até ao minuto em que sofremos dois golos. O primeiro e logo, imediatamente a seguir, o segundo. Sem reação. Isso afetou o resultado final de forma muito evidente. Ao intervalo procurámos reagir. Falámos ao intervalo disso mesmo. Tivemos consciência de que podíamos fazer mais. Fizemos uma segunda parte muito diferente, muito mais próximos do nosso valor. Procurávamos recuperar de uma desvantagem de dois golos. Estivemos num período muito bom quando fizemos o golo e mandámos uma bola ao ferro pelo Ricardo [Horta]. Fomos mais dominadores nesse aspecto. Sofremos o 3-1 e acabámos por quebrar novamente. Estávamos atrás do empate e este golo condicionou-nos. A expulsão do Matheus dita o fecho do jogo e o resultado em si", começou por dizer o técnico em declarações à Sport TV."O Abel Ruiz garante-nos uma maior amplitude. O facto de puxarmos o André Horta para o corredor era para continuarmos a construir por fora. O Racic a entrar seria para trabalhar não em paralelo com o Musrati mas mais adiantado e para ter mais gente na frente. Conseguimos de o fazer. Estivemos mais próximos da baliza adversária, mas condicionados pelo resultado que era desfavorável.""Temos de perceber que esta é a nossa primeira derrota com 10 jogos. É um momento que nos marca e magoa. A primeira coisa que ouvi no balneário quando entrei é que ‘temos de reagir porque quinta-feira há jogo’. Portanto, não adianta estar a pensar ou especular em relação num jogo em que não conseguimos fazer aquilo que queríamos. É uma verdade e um facto. Nesta altura, o foco está já no próximo, tal como acontece quando ganhamos. Na quinta-feira teremos de voltar a ganhar."