Artur Jorge: «Não vencemos, mas deixámos grande imagem»

Depois da derrota por 4-0 em casa, o Sp. Braga partia com uma missão complicada em Florença, mas a verdade é que a noite até começou bem... até de tudo se complicar. Na análise ao jogo - que terminou em derrota por 3-2 -, Artur Jorge assume que os seus pupilos fizeram quase tudo aquilo que tinha planeado, apenas lamentando o facto de ter permitido aos italianos reduzir pouco depois do seu segundo golo."Viemos cá tentar ganhar o jogo. Foi com essa ambição que entrámos em campo. Tivemos um grupo de atletas que trabalhou imenso, deram tudo o que e era preciso. Muito do que pedimos foi conseguido. Acabámos por não capitalizar essa intranquilidade que o 2-0 a nosso favor trouxe para a Fiorentina. Permitimos que o adversário reduzisse logo 2 ou 3 minutos depois do 2-0. Tornou a tarefa da Fiorentina mais simples, porque trazia vantagem confortável da primeira mão. Teríamos sempre de ir em busca, expor-nos, balancear-nos para o ataque, sabendo que isso poderia trazer problemas. Foi pena o golo, no primeiro momento em que defendemos mal na 1ª parte. Mas nada tira o mérito de termos feito quase tudo a que nos propusemos. Não vencemos, mas deixámos grande imagem", considerou.Questionado sobre se o resultado se deveu a alguma falta de maturidade, o técnico minhoto discordou. "Não é maturidade, é questão de ambição. Tínhamos de ir em busca de mais. É ingrato estar a ganhar 2-0 em casa da Fiorentina e dizer que o 2-0 não chega para nada. Tínhamos de ir para a frente. Expusemo-nos em alguns momentos e tivemos dois momentos de transição em que não fomos tão agressivos. Permitimos saídas das marcações e conseguiram chegar ao empate e à vantagem. É consequência do que veio de Braga. O que pudemos fazer, fizemos. Tem influência o que vem de trás".Um dos lances curiosos do jogo foi o golo anulado à Fiorentina, isto depois do relógio do árbitro inicialmente ter validado. "Alguma coisa falhou. Vimos que a bola não ultrapassou. O que o árbitro dizia é que o relógio ter dado sinal. Algo falhou. Como todas as tecnologias falham também, esta falhou e ainda bem que foi revertido. Da forma que o VAR também erra, o VAR com as imagens paradas consegue mesmo assim errar, não só na nossa Liga em que temos visto casos nas últimas jornadas que deixam muito a desejar. Mais uma vez se prova que nada é totalmente fiável"A fechar, um olhar ao dérbi com o V. Guimarães. "Serenidade e ambição. Determinação de sempre. Tivemos apoio dos adeptos, foi possível agradecer bem junto deles para criarmos ambiente que queremos. Teremos de ser muito Sp. Braga para voltar a ganhar segunda-feira."