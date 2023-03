Artur Jorge no pós-dérbi: «A mensagem é clara: ninguém se rende!»

Vindo da derrota no dérbi com o V. Guimarães, Artur Jorge admite querer uma forte reação do seu Sp. Braga este domingo, na receção ao Rio Ave, em jogo da jornada 23 da Liga Bwin."Não temos outro caminho, é olhar para o jogo com a ambição e determinação para o ganhar. Teremos pela frente um adversário que tem feito um campeonato equilibrado, com um coletivo forte e este jogo nada terá a ver com a história do jogo da primeira volta. A história deste jogo vai reduzir-se ao que podemos fazer e queremos ser competentes e somar mais três pontos.""A marca que deixa é os três pontos perdidos, independentemente do adversário ou de ser um dérbi. Para nós é olhar para cada jogo com a devida importância. Perdemos três pontos e termos de olhar para a frente e para o Rio Ave. Vamos tentar ser melhores que o adversário.""Temos tido toda a gente a treinar, temos algumas condicionantes e está tudo em aberto, exceto o Álvaro Djaló e o Niakaté, que estão fora por castigo.""É um jogador que tem aprendido com os erros, tem sido penalizador para a equipa, mas faz parte de um processo de integração na nossa liga e na própria sua forma de jogar. Estamos todos a contribuir para melhorar o seu registo. Mais do que uma ou outra situação, tem mais a ver com o facto de se expor. No último jogo foi claramente evidente sobre isto e espero que possa melhorar esse registo.""Estávamos [quando os jogadores foram contratados] e estamos nas posições cimeiras e há uma garantia de qualidade no plantel. Os jogadores vieram para somar e todo o plantel está preparado para dar resposta. Serão utilizados à medida do que poderão ser úteis para a equipa. Confio nos jogadores, vão ajudar-nos muito e terão o seu espaço.""Não falei no último jogo porque não me queria expor para ser penalizado. Tenho, com a distância devida, de me afastar do jogo passado, porque a minha função é olhar para os jogos que temos pela frente. A mensagem é clara: ninguém se rende! São 12 finais e vamos seguramente trabalhar muito, dedicar o nosso empenho para cumprir os nossos objetivos e, para tal, precisamos do apoio dos adeptos. Se concordo com a declaração do Ricardo [Horta]? É uma declaração do Ricardo… "