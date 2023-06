Artur Jorge: «Nunca vejo um FC Porto debilitado...»

O Sp. Braga vai defrontar o FC Porto no Jamor, este domingo, mas Artur Jorge não acredita num adversário fragilizado após ter perdido a corrida pelo título de campeão nacional para o Benfica."Não acho que possamos ter um FC Porto debilitado, não vejo nunca um FC Porto debilitado. Já fizemos dois jogos, um perdemos e outro empatámos, em Braga, mas sabemos o que é o adversário. Nesta altura de decisões, temos de olhar ainda mais para o que temos de fazer, para o que somos capazes de fazer. Sabemos que teremos um adversário difícil pela frente, que também chegou com mérito a esta final", começou por dizer, na RTP3.O treinador foi questionado sobre que FC Porto espera e respondeu assim: "Quero saber que Braga terei, mais do que o Porto que espero, o Braga que vou ter. Continuamos a trabalhar, para que possamos ter um Sp. Braga igual a si próprio, determinado, capaz de sofrer, de se superar, mas com uma ambição enorme de vencer."E se o treinador pudesse retirar um jogador ao FC Porto, quem seria? Eis a resposta: "Acrescentava mais um ao Braga, não subtraía ninguém ao Porto porque o meu foco é o Sp. Braga, é o que tenho de fazer. Tenho nesta altura muito boas opções e soluções para cada posição."