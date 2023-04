Artur Jorge: «O futebol não merece o Nacional abaixo da 2.ª Liga»

O Nacional está nas meias-finais da Taça de Portugal e, simultaneamente, está em risco de ser despromovido da Liga Sabseg. O emblema madeirense vive, por estes dias, no limbo entre fazer história pela positiva, mas também pela negativa, caso se confirme o cenário de queda à Liga 3.Ora, Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, clube que defrontar o Nacional na prova rainha já esta quarta-feira, espera que essa descida não aconteça."O Nacional também terá a ambição de fugir à despromoção. Será o seu principal objetivo e o futebol não merece um Nacional abaixo da 2.ª Liga. Com toda a certeza olharão para este jogo como momento histórico. Estamos avisados e preparados para encontrar dificuldades. Que não sejam dificuldades causadas por nós próprios. Que não seja a abordagem menos correta. Não podemos dar ao adversário papel que não queremos que tenha. Temos de nos impor e contrariar as dificuldades que Nacional possa pôr em campo, mas sabendo o que é a diferença de um e outro escalão, pouco vai valer. Há ambição tremenda e as duas equipas quererão dar o melhor para estar no Jamor.", apontou o treinador arsenalista, recusando, apesar destes factores, qualquer favoritismo para esta eliminatória a duas mãos."Tenho tido abordagem com os jogadores de que não somos favoritos a nada. Somos uma das equipa que vai querer estar na final. Favoritismo traduz-se com o que queremos fazer em campo. Tenho afastado essa teoria para termos a abordagem que queremos. Não podemos correr o risco de que com abordagem menos séria possamos pôr em causa o caminho que queremos traçar até ao fim. Fizemos percurso até aqui de forma brilhante", referiu.As últimas partidas entre os dois emblemas têm apresentado um padrão de pelo menos três golos. Uma tendência para a qual Artur Jorge não encontra explicação. "Não consigo encontrar justificação para esse padrão. O que procurarei falar é do que terei amanhã como imediato. Espero ter uma equipa com a mesma abordagem e com a mesma capacidade que temos demonstrado nos últimos jogos para podermos ganhar o jogo. Passará sempre po fazer golos. Teremos essa objetividade para trazer o resultado que queremos", concluiu.