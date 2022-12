Artur Jorge: o gosto por janeiro, o mercado e a situação de Diego Lainez

A reabertura do mercado de transferências aproxima-se e muitos clubes já preparam pequenos ajustes nos plantéis. No caso do Sp. Braga, Artur Jorge não abre ainda o jogo sobre o que pode mudar em janeiro, um mês do qual gosta particularmente. Já sobre Diego Lainez, cujo futuro tem sido badalado, garante que conta com o mexicano em pleno."Eu gosto de janeiro, é o mês do meu aniversário. Sobre o mês de janeiro, o mercado vai abrir, não sei o que nos vai trazer ou tirar. Não é assunto neste momento.""Não gosto de falar em oportunidades, parece-me redutor para o papel que têm nos planteis. Há momentos adequados e ajustados em que se proporciona a maior ou menor utilização. Concretamente sobre o Diego, é um ogador que tem vindo a jogar, foi titular nos dois últimos jogos, já o tinha sido em alturas anteriores, contamoss com ele, sabemos da mais-valia. Queremos contar não só neste momento imediato, mas também no futuro. Queremos tiar o máximo proveito de todos. Não só dele, mas de todos os outros. É desta forma que gosto de ter os meus perto de mim e capazes de lutar por mim e pelo clube até ao ultimo instante."