Artur Jorge: «O melhor Arouca de sempre»

Artur Jorge fez na tarde deste sábado a antevisão ao jogo com o Arouca, da 21ª jornada, às 18 horas de amanhã.

- Como antevê o jogo com o Arouca, que chega a Braga em grande forma apenas três derrotas nos últimos 14 jogos?

"Espero obviamente um jogo bastante difícil. Vamos defrontar, atrevo-me a dizer, o melhor Arouca de sempre, tendo em vista o que tem vindo a fazer esta época. Vamos ter pela frente um adversário muito competente e vamos procurar regressar às vitórias, esse é o nosso único objetivo, o de voltar a ganhar."

- Além da gestão anímica que tem de fazer, em função da pesada derrota com a Fiorentina, há aqui também uma gestão física relevante, pois volta a ter jogo ao fim de três dias. Como tem sido conciliar isso?

"É uma tarefa que desenvolvemos há algum tempo, pois este não é um ciclo novo e teremos de estar capacitados para isso e para termos um Braga forte e capaz de lutar pela vitória. Uma equipa motivada pelo que é voltar a ganhar e tentar manter o percurso no campeonato com mais três pontos."

- O que o desiludiu mais na derrota com a Fiorentina?

"Desiludiu-me acima de tudo não ter correspondido à expectativa dos adeptos, isso é que é para mim essencial. Esta é uma equipa que tem grande caráter e nunca se entrega a nada. Numa análise cuidada e fria vemos que os três resultados mais desnivelados o fator comum é termos ficado com menos um jogador e mesmo assim a equipa continua a querer procurar a baliza adversária. Isso faz parte do caráter deste jogadores e é isso que o, alguns a ganhar no último minuto. Enquanto treinador tenho de perceber o porquê das coisas acontecerem e poder partilhar essa análise com o grupo e a verdade é que a perder por 1-0 a equipa nunca se remeteu lá atrás. Vamos sempre em busca de mais , mas agora o que importa acima de tudo é voltar a falar sobre essa coragem e com o objetivo comum de procurarmos demonstrar que estamos todos como novos e também para podermos demonstrarmos que os nossos objetivos continuam bem vivos."

- Armando Evangelista disse que prefere olhar para a forma como o Sp. Braga respondeu sempre depois de uma derrota. A equipa está capaz de voltar a dar essa resposta?

"Não perdemos para reagir, prefiro falar em consistência que é o equilíbrio que temos de ter, com um Sp. Braga capaz e forte para poder discutir a vitória e com esse objetivo em mente, analisar o percurso e o que tem sido a nossa épica, seja no sucesso ou no insucesso. Mas sempre a olhar para o passo seguinte, respeitando o que é o Arouca que está num momento forte e em crescendo. Valorizamos isso, mas temos de manter intactas as nossas ambições e aí precisamos no nosso trabalho e da nossa entrega como equipa."

- Al Musrati saiu com queixas do último jogo. Está disponível para este com o Arouca?

"Felizmente temos toda a gente disponível, incluindo o Gorby, para podermos apresentar amanhã um onze muito forte."

- Tormena e Niakaté tiverem um jogo menos feliz com a Fiorentina. Teve alguma conversa especial com eles sobre isso?

"Tive uma conversa como sempre com todos os jogadores para podermos fazer uma análise sobre o que foi o jogo e para termos a capacidade de olharmos para o que fizemos e o que devíamos ter feito. Mas entendo que isto são resultados de equipa e desvalorizo o que possa ser uma exibição menos conseguida de alguém. A preocupação é sempre discutir de uma forma coletiva e olhar para o que fazemos em conjunto. Confidencio, no entanto, que falei com o Niakaté e ele é o primeiro a reconhecer isso. Isso é bom porque gostamos de perceber que temos jogadores com essa capacidade de análise, até porque estamos a falar de um jogador em que acreditamos muito e que tem um potencial muito grande. Mas os resultados, repito, são sempre de uma equipa e não de uma peça só", terminou.