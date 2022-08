Artur Jorge: «O próximo David Carmo? Tenho uma ideia de quem será...»

O Sp. Braga tem conseguido potenciar jovens produtos da sua formação e retirado proveito desportivo e financeiro dos mesmos ao longo dos últimos anos. O último caso foi o David Carmo, central transferido este defeso para o FC Porto por 20 milhões de euros mais 2,5 M€ de objetivos. Quem será o próximo David Carmo?"Eu tenho uma ideia de quem será, mas prefiro ficar com essa informação para mim para que se possa confirmar ou não. Acho que temos jogadores de grande valor. O Rodrigo Gomes vem comigo desde os sub-15. Pode [o entrevistador] arriscar esse ou o Vitinha, jogadores com grande capacidade de acrescentar à equipa desportivamente e também na projeção futura. São jogadores que se vão afirmar cada vez mais, têm mercado e o mercado estará atento. Mas podem ser futuras vendas do Sp. Braga e essa também será uma das formas de ter uma época como ganha", começou por dizer, à Sport TV."Muitas vezes falamos de objetivos, preparamos e projetamos, mas isto também faz parte da projeção, valorizar jogadores que possam ser ativos para que nós Sp. Braga possamos dar seguimento ao padrão dos últimos anos, de jogadores da formação a serem colocados em patamares mais altos e verbas muito interessantes em caixa", afirmou.E por falar em jovens talentos, Artur Jorge não foi o único a subir da equipa B à equipa A do Sp. Braga para esta temporada, já que o treinador veio de braço dado com Hernâni e Álvaro Djaló, sendo que este último até foi titular no jogo de apresentação, diante do Celta de Vigo, na passada sexta-feira."Considero que são dois jogadores nas mesmas condições do que os que temos cá, podem perfeitamente aparecer em 1.º plano. Acredito que será uma época produtiva para ambos. Temos 11 jogadores no plantel da formação, estes dois fizeram o trajeto comigo no ano passado, reconheço-lhes essa competência e capacidade de poderem dar uma resposta imediata e estarem prontos para desafios maiores. Partem exatamente do mesmo ponto para serem opções primárias", apontou Artur Jorge.O treinador garantiu ainda que o nível de satisfação com o atual plantel é "muito grande". "Muito satisfeito do ponto de vista desportivo, e falo não só do proveito e o ganho que fizemos de pré-época. Teremos já a partir de domingo uma avaliação mais séria e mais mediática e escrutinada. Mas tivemos uma pré-temporada muito interessante, no desenvolvimento e crescimento individual e coletivo, para irem de encontro às minhas ideias e que hoje são as ideias de todos nós. E os resultados desportivos, pois dos 7 jogos vencemos 6", anotou."Pode ser um barómetro para sentirmos que a equipa foi assimilando as ideias, tendo rendimento desportivo, conseguindo ganhar. E o ganhar é uma palavra que vamos ter de usar muitas vezes aqui, temos de trabalhar imenso, sacrificar imenso, para podermos ganhar muitas vezes, é disso que se trata afinal. Queremos que o ganhar repetidamente seja a cultura do Sp. Braga", reforçou o treinador do Sp. Braga, de 50 anos.