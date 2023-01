Artur Jorge otimista para a receção ao V. Guimarães: «O que fizemos para trás embala e motiva»

Artur Jorge fez na tarde desta terça-feira a antevisão ao dérbi do Minho contra o V. Guimarães, para a Taça de Portugal. O técnico do Sp. Braga admite que os últimos resultados permitem abordar o jogo com otimismo, mas não quer ver "qualquer tipo de facilitismo".

"As minhas expetativas são naturalmente as melhores e digo isto porque vivo um sentimento bom e é extraordinário quando sentimos o resultado do nosso trabalho. O que temos vindo a fazer é consequência do trabalho, por isso, estamos motivados. Temos o máximo respeito por este adversário e sabemos que é um jogo decisivo, onde vamos procurar vencer. Será esta a ambição, será um Sp. Braga igual a si próprio para poder vencer", começou por dizer o técnico dos arsenalistas.

Equipas vêm de ciclos diferentes. É preciso moderar expetativas?

"Sim. Temos tido a capacidade de saber lidar com as emoções e o nosso foco é cada um dos jogos que temos pela frente. O que fizemos para trás embala-nos e motiva-nos, mas não nos retira a ambição de poder ganhar. É um dérbi com caráter especial e porque é um jogo a eliminar e tudo faremos para sermos capazes de ser superiores ao adversário. Respeitamos a equipa do V. Guimarães, todo o seu potencial coletivo e individual, mas vamos procurar ser fiéis à nossa ideia e identidade para poder vencer."

Tiago Sá vai jogar?

"Não vou aqui confidenciar qual será o onze nem particularizar, mas antes dizer que tenho um grupo preparado e o que temos vindo a fazer não se resume a 11 jogadores, mas a um plantel crente do que estamos a fazer."

Preparado para perder Tormena e Lainez?

"Não vou falar sobre isso porque não me diz respeito."

Espera um jogo semelhante ao do campeonato?

"Diria que o jogo do campeonato foi equilibrado no resultado final, porque tivemos maior ascendente no jogo. O que fica é o 1-0 e sei bem das dificuldades que tivemos para vencer este jogo. Estamos identificados para este jogo, não podemos cair em qualquer tipo de facilitismo, porque a nossa ambição não é desmedida, é sustentada em trabalho. Esperamos um jogo difícil, uma abordagem equilibrada por parte do adversário, mas sabemos que temos capacidade de ultrapassar o adversário se formos iguais a nós próprios."

Assinaria por baixo um 2.º lugar na Liga Bwin ou a conquista da Taça de Portugal?

"O que interessa é focar-nos neste jogo de amanhã."

O que vale este V. Guimarães?

"É uma equipa que vale pelo seu coletivo, mas tenho de ser coerente e falar da minha equipa. Sei o que este V. Guimarães vale, o valor que tem, temos respeito pelo adversário que conhecemos bem, quais as características e temos de ser capazes de superar as dificuldades", terminou.