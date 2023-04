Artur Jorge passa ao lado do clássico: «Preocupação é fazer o nosso caminho»

Artur Jorge não está preocupado com o que dará o clássico entre Benfica e FC Porto, esta tarde, centrando apenas o seu foco na missão arsenalista. O Sp. Braga recebe o Estoril este sábado à noite e espera continuar na luta pelo 2.º lugar."Temos de saber lidar com a pressão. Este clube implica isso para haver a capacidade para sustentar a nossa ambição. Estou seguro e confiante porque o grupo tem sabido dar resposta", afirmou o técnico, optando pelo silêncio sobre o clássico: "Vamos ver o clássico, como tivemos a oportunidade de ver o Santa Clara com o Vizela, mas a nossa intenção é focarmo-nos no nosso trabalho." Artur Jorge confirmou ainda a ausência de Sequeira, por lesão."Este será mais um jogo que se enquadra no que plano que definimos e onde cada jogo será uma final a disputar. Queremos ter a vontade e a capacidade de vencer, sabendo que vamos ter jogo complicado frente a uma equipa boa, porque sabemos bem qual é o seu real potencial.""A estatística tem demonstrado um Sp. Braga consistente. Há um menor número de golos sofridos, estamos numa posição de luta pelo acesso à final Taça de Portugal e numa das melhores classificações. Tudo isto permite-nos nos olhar com ambição para uma época boa. Realizámos a primeira melhor volta de sempre e agora temos os mesmos pontos da primeira volta [n.d.r.: 19 pontos somados nos primeiros 9 jogos de 1ª e 2ª voltas]. Mantendo o registo, vamos seguramente fazer melhor. Não posso desviar um milímetro o meu foco e o que está à nossa frente é o Estoril. Tudo o que está à frente é acrescentar.""Estamos todos satisfeitos pela renovação. Para lá da qualidade que aporta, tem um papel fundamental como capitão. Um grande grupo faz-se de grandes homens e o Ricardo é um desses exemplos, além dos seus números e de tudo o que transmite aos mais novos. É com jogadores como o Ricardo que podemos dar continuidade ao nosso trabalho. No papel de treinador e bracarense fico muito satisfeito com a renovação.""Temos de saber lidar com a pressão. Este clube implica isso para haver a capacidade para sustentar a nossa ambição. Estou seguro e confiante porque o grupo tem sabido dar resposta em todos os momentos e também sei perfeitamente quem tenho à minha frente e como lida com essas circunstâncias.""Nesta altura o Estoril tem mais tempo de trabalho com o Ricardo, pelo que é natural que a equipa aproxime-se das dinâmicas pretendidas. Certamente não será o Estoril que defrontámos na primeira volta. O triunfo na última jornada tirou-lhes algum peso de cima, mas não estou à espera de nenhum jogo fácil. São todos de elevada exigência anímica e física. Preocupação é isolar do nome dos adversários e fazer o nosso caminho. Por isso também quero deixar aqui um apelo aos nossos adeptos, porque são um catalisador para o que podemos fazer. Tivemos um apoio enorme em Chaves e espero também ter aqui. São eles que nos empurram para a frente.""Os adeptos vão torcer para que o Sp. Braga vença o Estoril. Não me vou desviar um milímetro do que tenho de fazer, nem os meus jogadores. Vamos ver o clássico, como tivemos a oportunidade de ver o Santa Clara com o Vizela, mas a nossa intenção é focarmo-nos no nosso trabalho."