Artur Jorge pede compromisso frente ao P. Ferreira: «Tenho apelado à paixão dos jogadores»

Com o apuramento para os quartos-de-final da Allianz Cup já garantido, o Sp. Braga vai a jogo frente ao P. Ferreira teoricamente para cumprir calendário. Ainda assim, Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, não quer que a equipa tire o pé do acelerador, lembrando que, quem jogar, tem de aproveitar a oportunidade para mostrar serviço."Conseguimos este que era um dos objetivos, ganhar o grupo. Quanto à motivação, tem de estar sempre presente. Faz parte da exigência. Mais um jogo que vamos jogar para ganhar. Este tem sido um dos grandes valores que temos tido aqui ao longo da época para podermos ser capazes de disputar cada jogo para ganhar. E também tivemos o cuidado de esta semana de conversar com os jogadores da importância que o jogo tem. Poderá não ser decisiva para as contas, mas diria que é de muita importância para todos os que possam jogar. É sempre oportunidade de valorização e de crescimento.""A abordagem que vamos ter vai ser a pensar no Paços. Digo isto com sinceridade. Entndo que teremos tempo suficiente para preparar o que vamos ter no fim do mês de dezembro e no início de janeiro, com densidade competitiva alta. O jogo mais exigente será este para podermos ter a oportunidade de termos toda a gente comprometida.""Sobre o Paços, a verdade é que as equipas por vezes têm estes ciclos. Tem mais-valias individuais que justificassem não estar na posição em que está. Tenho apelado à nossa paixão e entrega ao jogo, respeitando o adversário. Vai querer disputar o jogo de forma aberta. Há todas as condições para qe assim seja, não há peso do resultado. Espero um Paços aberto, disposto a disputar o jogo, com a qualidade que reconheço em termos de valias. Precisamos de estar preaprados para dar resposta e contrariar pontoos fortes do adversário."Sobre as alterações, irão acontecer, mas sempre perspetivando que as oportunidades não são ganhas por jogos, são ganhas em cada dia de trabalho, em termos de empenho. Com o que mostram diariamente para que possam chegar a este jogo com minutos de jogo. Vamos ter uma ou outra alteração, mas sempre olhando para o mérito que os jogadores têm.""Não diria que tivems paragem, tivemos competição que estancou que é competir de oito em oito dias. Temos tido oportunidades. Permite ter mais qualidade de treino, mais tempo de treino para podermos solidificar não só comportamentos como ideias e podermos tirar proveito da disponibilidade que temos tido dos jogadores."