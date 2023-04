Artur Jorge põe travão ao entusiasmo: «Título? Temos de gerir expectativas de forma racional»

As últimas duas jornadas permitiram ao Sp. Braga uma aproximação do Benfica, atual líder do campeonato, com a distância a cair de 12 para seis pontos. Por essa razão, o entusiamo dos adeptos em torno de um possível título cresceu, mas Artur Jorge pede calma e lembra que é necessário gerir expectativas nesta fase, até porque essa meta está dependente do que fizerem as águias e o FC Porto."Não diria entusiasmo, diria que é um reconhecimento do que a equipa tem feito. O desempenho que temos tido e a classificação fazem com se queira mais e mais. É natural que possam ser mais expressivos tendo em conta a ambição normal de um adepto. Temos de, já o disse no final do jogo anterior, ser capazes de gerir expectativas de forma racional. Não dependemos apenas de nós para chegar aos lugares de primeiro e segundo. Temos de cumprir a nossa tarefa. A missão que depende de nós é ganhar jogos e conservar o terceiro lugar. Tudo o que conseguirmos dependerá do que os adversários fizerem", disse o técnico.Neste sentido, Artur Jorge assume que o mais importante nesta altura é segurar o lugar no pódia, sem nunca deixar de olhar para cima. "O facto é que a conjugação de resultados nos empurrou para a frente. Fizemos a nossa parte, ganhámos o jogo. Distanciámo-nos do quarto e aproximámo-nos do primeiro. Há 18 pontos em disputa e serão de extrema importância para conservar o terceiro lugar. Neste momento, o desejo é ter o Sp. Braga no pódio. É nesse sentido que vamos atacar os jogos seguintes. Sem estar a definir objetivos, é manter a poisção que temos, olhando para os lugares acima, mas sempre com a intenção de darmos o nosso melhor para vencermos e continuarmos. Dependemos de quem vai à frente para nos aproximarmos. O que depende de nós é não nos deixarmos aproximar pelo quarto classificado", acrescentou.A próxima final será frente ao Casa Pia, uma equipa que, esta temporada, já venceu o Sp. Braga, precisamente no campeonato. Na altura, os gansos triunfaram na casa dos arsenalistas, algo que Artur Jorge quer reverter agora no Jamor, repetindo o resultado que se verificou aquando de um segundo encontro entre as equipas, esse para a Allianz Cup."Tivemos a oportunidade de defrontar o Casa Pia duas vezes com resultados diferentes. Conhecendo as características deste Casa Pia, temos ambição acrescida no sentido de recuperar os três pontos perdidos em casa. Foi um adversário que venceu cá em Braga. Queremos continuar a ganhar e vencer este adversário que, aqui em Braga, nos retirou a possibilidade de termos mais três pontos. É com esse espírito que vamos para o jogo, determinados, com a mesma ambição de sempre", referiu.Para além da vitória, Artur Jorge quer também manter o bom registo que a equipa tem apresentado ofensiva e defensivamente. "Registos? É um facto que queremos continuar a ganhar e seguir na sequênca do que temos vindo a fazer. Nos últimos seis jogos, ganhámos cinco. Procuraremos ter o mesmo registo. Sabemos que é mais difícil ter o ponto de partida estando a ganhar, porque queremos continuar a ganhar e ter a ambição de não nos cansarmos de ganhar. Estamos com um registo bom, 18 golos marcados e dois sofridos. Procuraremos manter essa consistência para sermos a equipa que habitualmente somos", frisou.Para este jogo, de resto, o técnico terá boas notícias, dado que Sequeira já está recuperado de lesão. Desta forma, Artur Jorge ganha uma boa dor de cabeça, dado que Borja, que assumiu o lugar na ausência do habitual titular, tem dado uma resposta positiva. "Desde sempre contámos com o Borja. Não foi nunca da minha boca que se disse que estava na porta de saída. Sempre o considerámos. Teve oportunidade e nesta altura, com maior continuidade, tem feito o que acreditávamos que podia fazer. Não surpreende. A confiança tem vindo a melhorar, mas será capaz de ser assim quando se joga. Esta continuidade ajuda-o no registo em termos de qualidade de performance de toda a equipa", afirmou.Por outro lado, o Sp. Braga também já terá Al Musrati, Niakaté e Serdar em pleno, depois do final do Ramadão. Um dado que Artur Jorge vê com bons olhos. "Vai ajudar que esses três jogadores possam rapidamene estar nas suas melhores condições físicas e serem elementos que podem acrescentar ainda mais à equipa. Nesta altura tem sido importante não só esse facto, mas também a recuperação do Sequeira. O Castro também está a evoluir bem. Quer dizer que estamos com o plantel quase todo ele apto, o que nos abre ótimas perspetivas para este ataque à fase final da época", concluiu.