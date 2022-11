Artur Jorge ‘puxa’ pela equipa: «Temos de ser melhores»

No último jogo da Liga Bwin antes da paragem para o Mundial 2022, o Sp. Braga defronta, no Algarve, o Portimonense. O duelo surge após os arsenalistas terem eliminado o Moreirense, para a Taça de Portugal, numa exibição que mereceu reparos de Artur Jorge.Espero que seja um bom espetáculo. Vamos ter pela frente um adversário que tem feito um campeonato regular, vem de uma vitória bem conseguida. Em casa, procura ser forte e, por isso, espero um opositor que nos obrigue a ser sérios na abordagem e capazes de vencer o jogo.É sempre mais fácil. Permite-nos fazer uma análise mais serena e do que bom fizemos para ganhar. Torna as coisas mais interessantes, mas, como em tudo, o foco está já em Portimão, olhar para um adversário que sabemos que é complicado.Tivemos a oportunidade de conversar enquanto equipa. E estamos de acordo naquilo que é a avaliação do último jogo e sabemos que temos de ser melhores, mas isto faz parte do crescimento, o de procurar ser melhor em cada dia, em cada jogo, para podermos lutar pela vitória e trazer a vitória de Portimão.Já tive oportunidade de falar sobre isso, com dados e factos. Acho que são críticas injustas e… injustas. Está ultrapassado e interessa-me desfrutar do momento, de termos a equipa preparada. É sobre isso que me quero focar, no meu trabalho, de preparar a equipa. Essa é a parte mais importante.Sobre esse facto, dizer-vos que converso quase todos os dias com o presidente Salvador sobre o momento da equipa, a atualidade e nunca abordámos esse tema em concreto. Estou muito satisfeito com o plantel que tenho e que podem dar resposta às exigências enquanto equipa. Não é um tema que me mereça atenção, seja em janeiro ou noutra altura.