Artur Jorge queixa-se da arbitragem: «Fazer muito às vezes não chega porque estes detalhes fazem a diferença»

Artur Jorge deixou críticas à arbitragem de João Gonçalves no Felgueiras-Sp. Braga, duelo da terceira ronda da Taça de Portugal que terminou com um triunfo dos bracarenses por 2-1.Em declarações no final da partida, o técnico dos arsenalistas disse ter ficado por marcar um penálti a favor da sua equipa durante a primeira parte e recordou alguns erros de arbitragem em jogos recentes."Felizmente, os golos que fizemos neste jogo com o Felgueiras foram suficientes para vencer. Tivemos uma primeira parte conseguida e onde tivemos um lance dentro da área em que não é assinalado penálti, quando, para mim, é. Noutros jogos tivemos esse desfecho com lances mal decididos. Aqui, não tendo o VAR, dificulta mais. Mas recordo o lance no último jogo em casa com o Ricardo Horta, toda a gente viu. Não falámos porque perdemos e não queríamos arranjar desculpas. Tivemos o mesmo no jogo da Liga Europa. Refiro-me hoje porque é importante ter a justiça do jogo do nosso lado para conseguir vencer. Fazer muito às vezes não chega porque estes detalhes fazem a diferença", atirou.