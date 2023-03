Artur Jorge quer decisões só no final da Liga: «Queremos sentir essa pressão»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, foi uma das caras conhecidas que passaram pelo segundo e último dia do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), em Viana do Castelo. O técnico foi orador num painel, ao início da tarde, tendo depois falado à comunicação social, onde passou os olhos pelo rendimento do seu grupo e também pelas contas do campeonato."Nós, porque queremos jogar para o topo, temos de ter a ambição de lidar com cada obstáculo da mesma maneira, queremos é chegar ao último jogo a ter de precisar do jogo, queremos sentir essa pressão, fazer um campeonato em que todos os jogos contem para nós", apontou Artur Jorge."Depende sempre da nossa disponibilidade para aprender, a partilha é sempre importante. Escutar quem está nos patamares mais altos, há uma plateia que é toda comum ao sonho de quem pretende estar ao mais alto nível enquanto treinador. Estou satisfeito e feliz por partilhar minha experiência e por aprender também com outros que não estejam necessariamente no patamar mais alto.""A identidade tem-se mostrado nos resultados e no trabalho que temos feito. Equipa está perfeitamente identificada com o que é ser Braga, equipa que tem sentido e sabido os valores que nos guiam. Já alguns meses se passaram, já somos avaliados de forma diferente, mas tenho a certeza de que o conhecimento da formação teve peso na minha escolha para treinador, pela potenciação da formação. Estamos satisfeitos com o que temos feito a esse nível, mas também sobre a identidade e o que é ser Braga.""Tivemos quatro jogos com essas equipas, nenhuma ganhou em Braga. Estamos a fazer bem o nosso trabalho, a crescer e a evoluir a cada ano. É uma marca que não acontecia há 13 anos. Satisfeitos por isso, mas focados nos próximos jogos, com a preocupação de sermos consistentes, sermos melhores e fazer uma segunda volta melhor do que a primeira.""A satisfação era com o desempenho e compromisso dos jogadores, não com o resultado, porque queremos mais. Mas não me tirou a satisfação de ver uma equipa que trabalhou e se empenhou e deu sempre o máximo para poder ganhar o jogo. É desde já a minha primeira vitória quando vejo uma equipa com esta entrega e disponibilidade para lutar contra quem for e onde for.""Isso não é mais assunto, eu tomei a decisão e não tenho de chegar a outra instância. Foi a minha decisão tomada naquele momento para terminar o assunto.""Teremos jogos tremendos, há equipas mais confortáveis na tabela, por terem objetivos mais intermédios, e isso poderá levar algumas equipas a encarar de forma mais serena os jogos. Nós, porque queremos jogar para o topo, temos de ter a ambição de lidar com cada obstáculo da mesma maneira, queremos é chegar ao último jogo a ter de precisar do jogo, queremos sentir essa pressão, fazer um campeonato em que todos os jogos contem para nós. Em Chaves vai contar muitíssimo, temos de o olhar de forma determinada. Os nove jogos que ainda temos na Liga farão a diferença.""Vamos fazer a nossa gestão independentemente do que os outros façam, no sentido de recuperar a equipa fisicamente e emocionalmente, mas com a prioridade de podermos estar em Chaves na máxima força."